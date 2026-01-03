Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 3 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sfreccia il Milan”
EDICOLA
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sfreccia il Milan”
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 3 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria del Milan a Cagliari. Sfreccia il Milan. Inter, le chiavi per Cancelo. Chiesa primo si. Vlahovic non finale. Il ritorno di Gasperini. Emozioni da Dea. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA