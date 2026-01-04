Sabatini: 'Scudetto? A livello di rosa, il Milan ha qualcosa in meno...'

Pianeta Milan
Lotta Scudetto, Sabatini: “Il Milan ha qualcosa in meno rispetto a Inter e Napoli. Ecco in che cosa…”

Il noto giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha commentato nel suo ultimo video su YouTube la vittoria del Milan a Cagliari, con un pensiero sulla lotta Scudetto con Inter e Napoli
Redazione

Il Milan ha inaugurato il 2026 nel migliore dei modi, conquistando venerdì sera un successo importante. Alla 'Unipol Domus' i rossoneri hanno superato il Cagliari di Fabio Pisacane per 1-0, decisivo il gol di Rafael Leao, rientrato dal primo minuto dopo l'infortunio rimediato contro il Torino. La rete, la sesta in campionato per il portoghese, consente al Diavolo di balzare momentaneamente in testa alla classifica, in attesa di Inter-Bologna. Al termine della sfida, il giornalista di MediasetSandro Sabatini ha commentato nel suo ultimo video pubblicato su YouTube il successo dei rossoneri, sottolineando il livello del Milan nella lotta Scudetto, rispetto a Inter e Napoli. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan, le parole di Sandro Sabatini dopo la vittoria di Cagliari

"Un primo tempo titubante da parte del Milan e anche contraddittorio perché il Cagliari nel primo quarto d'ora sembrava avere in pugno la partita. Poi il Milan ha preso le misure, ha iniziato a giocare, non riusciva a concretizzare con le conclusioni in porta. Ha ottenuto un rigore che gli è stato giustamente tolto per fuorigioco di Leao, e proprio nell'intervallo deve essere successo qualcosa o forse nulla, semplicemente il Milan ha preso consapevolezza della propria forza e nel secondo tempo ha giocato solo il Milan. Ha iniziato molto bene con la predisposizione della grande squadra che va a caccia della vittoria".

Sandro Sabatini ha poi aggiunto: "Con questa vittoria il Milan torna al comando per almeno 48 h. Lo fa dando la sensazione di essere competitivo. È un campionato in cui basta guardare le rose per capire che Napoli e Inter hanno qualcosa in più ma il Milan è pronto ad approfittare di eventuali momenti difficili. Tutto questo prescinde dalla favola che il Milan non ha impegni in Europa perché nel mese di gennaio giocherà le stesse partite delle sue avversarie che in Europa ci sono. Questo è un momento importantissimo, è qui che si vede quanto la rosa del Milan può sopportare l'emergenza"

