'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha svelato un importante retroscena sulle ultime settimane del 2025 vissute dal Milan di Massimiliano Allegri. Ecco cosa è successo e come i rossoneri sono ripartiti alla grande

Daniele Triolo Redattore 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 09:10)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come la rinascita del Milan dopo l'ultima, brutta stagione, sia iniziata a fine maggio, con la nomina del direttore sportivo Igli Tare e sia poi proseguita, a giugno, con l'ingaggio del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Il quale, con il suo lavoro, sin dai primi giorni di luglio a Milanello, ha progettato questa annata del rilancio.