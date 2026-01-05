Un faccia a faccia, ha spiegato il quotidiano sportivo nazionale, andato in scena lunedì 22 dicembre: Allegri, a Milanello, ha preteso di rivedere dai suoi ragazzi quella concentrazione nella fase di non possesso e quell’attenzione ai particolari che aveva visto venir meno nelle tre partite di cui sopra. La risposta del suo Milan? 3-0 al Verona nell'ultimo match del 2025, poi 1-0 a Cagliari nel primo del 2026.
Le parole di Allegri, insomma, il Milan le ha recepite e assimilate. Con i rossoneri che in campo hanno ripreso a lottare su ogni pallone tenendo alta la concentrazione per tutta la gara. Anche contro le medio-piccole, che prima del “chiarimento” pre-natalizio avevano portato via diversi punti al Diavolo.
