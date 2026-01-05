LEGGI ANCHE: Milan, l’ex pezzo pregiato della Serie A a gennaio alla corte di Allegri? La situazione >>>
E sul Diavolo? Ecco l'opinione di Condò sui rossoneri. "Il Milan a Cagliari è stato meno chiassoso, come d’abitudine, ma ha inaugurato con un successo pesante l’ultima fase in cui il suo organico meno profondo dovrà sopportare lo stesso intenso calendario delle altre favorite. Dall’8 al 18 giocherà la bellezza di quattro partite in undici giorni, poi la ripresa delle coppe torchierà le rivali (speriamo) lasciandolo al ritmo circadiano del vecchio calcio: una partita alla settimana, 16 residue da febbraio a giugno. Se Inter e Napoli non staccano il Milan a gennaio, si portano dietro un problema".
