Condò: "Milan, successo pesante a Cagliari"

"In testa alla classifica c’è stato un taglio netto. Tre punti in buona sicurezza per le tre battistrada, che hanno pure una partita da recuperare, mentre perdono colpi le due inseguitrici, sia pure in maniera diversa. Il Napoli ha preso per il collo la povera Lazio di questi giorni difficili - mercato riaperto, ma per ora solo in uscita - e non l’ha mollata finché non sono scesi i tre punti. L’inter ha risposto giocando forte per più tempo, segnando un gol in più e sbagliando più chance (contro il Bologna poteva metterne dieci, Federico Ravaglia è stato un acrobata). Inter e Napoli godono di ottima salute, e domenica prossima la confronteranno a 'San Siro'".