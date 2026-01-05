Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Condò: “Se Inter e Napoli non staccano il Milan a gennaio, si portano dietro un problema”

ULTIME MILAN NEWS

Condò: “Se Inter e Napoli non staccano il Milan a gennaio, si portano dietro un problema”

Condò: 'Se Inter e Napoli non staccano il Milan a gennaio, si portano dietro un problema'
Il famoso giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha parlato della lotta Scudetto tra l'Inter di Cristian Chivu (39 punti), il Milan di Massimiliano Allegri (38) e il Napoli di Antonio Conte (37)
Daniele Triolo Redattore 

Il famoso giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha parlato - nel suo consueto editoriale del lunedì - della lotta Scudetto in corso attualmente in Serie A tra l'Inter di Cristian Chivu (39 punti), il Milan di Massimiliano Allegri (38) e il Napoli di Antonio Conte (37). Ecco il commento di Condò.

Condò: "Milan, successo pesante a Cagliari"

—  

"In testa alla classifica c’è stato un taglio netto. Tre punti in buona sicurezza per le tre battistrada, che hanno pure una partita da recuperare, mentre perdono colpi le due inseguitrici, sia pure in maniera diversa. Il Napoli ha preso per il collo la povera Lazio di questi giorni difficili - mercato riaperto, ma per ora solo in uscita - e non l’ha mollata finché non sono scesi i tre punti. L’inter ha risposto giocando forte per più tempo, segnando un gol in più e sbagliando più chance (contro il Bologna poteva metterne dieci, Federico Ravaglia è stato un acrobata). Inter e Napoli godono di ottima salute, e domenica prossima la confronteranno a 'San Siro'".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, l’ex pezzo pregiato della Serie A a gennaio alla corte di Allegri? La situazione >>>

E sul Diavolo? Ecco l'opinione di Condò sui rossoneri. "Il Milan a Cagliari è stato meno chiassoso, come d’abitudine, ma ha inaugurato con un successo pesante l’ultima fase in cui il suo organico meno profondo dovrà sopportare lo stesso intenso calendario delle altre favorite. Dall’8 al 18 giocherà la bellezza di quattro partite in undici giorni, poi la ripresa delle coppe torchierà le rivali (speriamo) lasciandolo al ritmo circadiano del vecchio calcio: una partita alla settimana, 16 residue da febbraio a giugno. Se Inter e Napoli non staccano il Milan a gennaio, si portano dietro un problema".

Leggi anche
Gennaio è un mese cruciale per le ambizioni di Scudetto del Milan di Allegri: ecco perché
Prima pagina Tuttosport: “Toro, tre salti di gioia. Pellegrino o Dovbyk: un vero 9 per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA