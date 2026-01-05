Il Milan di Allegri, infatti, avrà cinque partite in 18 giorni: Genoa in casa (giovedì 8 gennaio), poi Fiorentina in trasferta (domenica 11), quindi Como ancora in trasferta (giovedì 15), dunque Lecce in casa (domenica 18) e infine Roma in trasferta (domenica 25). Se c'è un momento per piazzare l'accelerata, secondo il 'CorSera', è questo: Inter e Napoli, infatti, avranno due partite in più, quelle di Champions, e lo scontro diretto dell'11 gennaio toglierà punti a qualcuno.
Gennaio, però, sarà un mese cruciale non soltanto sul campo, ma anche per il calciomercato: Allegri si aspetta, dopo Niclas Füllkrug in attacco, almeno un rinforzo in difesa. E, a proposito: quella del Milan è di nuovo blindata, con 9 'clean sheet' su 17 partite disputate. Gli Scudetti si vincono anche e soprattutto così.
