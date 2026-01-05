Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come il Milan di Massimiliano Allegri , dopo la vittoria ( 1-0 ) in casa del Cagliari nella prima partita del nuovo anno, abbia conquistato il 16° risultato utile consecutivo in Serie A . Era in vetta fino al 3-1 dell' Inter sul Bologna , che ha consentito ai nerazzurri il contro-sorpasso in vetta alla classifica del campionato. Ma, per ora, poco importa.

Un gennaio di grandi impegni per il Milan di Allegri

L'obiettivo prioritario del Milan era e resta il ritorno in Champions League, ma, ovviamente, nella testa di Allegri c'è l'intenzione di giocarsi lo Scudetto fino alla fine con Inter e Napoli. "Dobbiamo arrivare a marzo nelle migliori condizioni", ripete spesso Allegri in conferenza stampa: se marzo, però, è il mese fissato per capire se il Diavolo sarà ancora in corsa o meno per il tricolore, gennaio sarà il mese chiave per avvicinarsi all'obiettivo.