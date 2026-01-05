Pianeta Milan
Gennaio è un mese cruciale per le ambizioni di Scudetto del Milan di Allegri: ecco perché
Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto a Cagliari (1-0, gol di Rafael Leao) la prima partita del nuovo anno, ma per lo Scudetto servirà uno sprint a gennaio: cinque gare in 18 giorni per il Milan, che dovrà approfittare del calendario delle...
Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come il Milan di Massimiliano Allegri, dopo la vittoria (1-0) in casa del Cagliari nella prima partita del nuovo anno, abbia conquistato il 16° risultato utile consecutivo in Serie A. Era in vetta fino al 3-1 dell'Inter sul Bologna, che ha consentito ai nerazzurri il contro-sorpasso in vetta alla classifica del campionato. Ma, per ora, poco importa.

Un gennaio di grandi impegni per il Milan di Allegri

L'obiettivo prioritario del Milan era e resta il ritorno in Champions League, ma, ovviamente, nella testa di Allegri c'è l'intenzione di giocarsi lo Scudetto fino alla fine con Inter e Napoli. "Dobbiamo arrivare a marzo nelle migliori condizioni", ripete spesso Allegri in conferenza stampa: se marzo, però, è il mese fissato per capire se il Diavolo sarà ancora in corsa o meno per il tricolore, gennaio sarà il mese chiave per avvicinarsi all'obiettivo.

Il Milan di Allegri, infatti, avrà cinque partite in 18 giorni: Genoa in casa (giovedì 8 gennaio), poi Fiorentina in trasferta (domenica 11), quindi Como ancora in trasferta (giovedì 15), dunque Lecce in casa (domenica 18) e infine Roma in trasferta (domenica 25). Se c'è un momento per piazzare l'accelerata, secondo il 'CorSera', è questo: Inter e Napoli, infatti, avranno due partite in più, quelle di Champions, e lo scontro diretto dell'11 gennaio toglierà punti a qualcuno.

Gennaio, però, sarà un mese cruciale non soltanto sul campo, ma anche per il calciomercato: Allegri si aspetta, dopo Niclas Füllkrug in attacco, almeno un rinforzo in difesa. E, a proposito: quella del Milan è di nuovo blindata, con 9 'clean sheet' su 17 partite disputate. Gli Scudetti si vincono anche e soprattutto così.

