Prima pagina Tuttosport: “Toro, tre salti di gioia. Pellegrino o Dovbyk: un vero 9 per Spalletti”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 5 gennaio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 5 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 3-0 inflitto dal Torino di Marco Baroni all'Hellas Verona di Paolo Zanetti sul terreno del 'Bentegodi'. Dopo il gol iniziale dell'ex Giovanni 'Cholito' Simeone, nel finale le reti di Cesare Casadei e Alieu Njie.

In alto, sotto la testata, il commento agli altri match di campionato: Inter prima in classifica, con 39 punti, grazie al 3-1 di 'San Siro' contro il Bologna. Napoli al terzo posto, con 37, con il 2-0 in casa della Lazio. Vede, invece, la zona salvezza la Fiorentina, che batte 1-0 la Cremonese in pieno recupero.

Oltre al campo, però, per tutto il mese di gennaio terrà banco il calciomercato. Alla Juventus serve un nuovo centravanti e, a quanto pare, i bianconeri si stanno orientando su Mateo Pellegrino (Parma) o Artem Dovbyk (Roma). Il sogno sarebbe Alexander Sørloth (Atlético Madrid), mentre l'ex Michele Padovano consiglia Lorenzo Lucca.

