Oltre al campo, però, per tutto il mese di gennaio terrà banco il calciomercato. Alla Juventus serve un nuovo centravanti e, a quanto pare, i bianconeri si stanno orientando su Mateo Pellegrino (Parma) o Artem Dovbyk (Roma). Il sogno sarebbe Alexander Sørloth (Atlético Madrid), mentre l'ex Michele Padovano consiglia Lorenzo Lucca.