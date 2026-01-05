In alto, sotto la testata, il commento agli altri match di campionato: Inter prima in classifica, con 39 punti, grazie al 3-1 di 'San Siro' contro il Bologna. Napoli al terzo posto, con 37, con il 2-0 in casa della Lazio. Vede, invece, la zona salvezza la Fiorentina, che batte 1-0 la Cremonese in pieno recupero.
Oltre al campo, però, per tutto il mese di gennaio terrà banco il calciomercato. Alla Juventus serve un nuovo centravanti e, a quanto pare, i bianconeri si stanno orientando su Mateo Pellegrino (Parma) o Artem Dovbyk (Roma). Il sogno sarebbe Alexander Sørloth (Atlético Madrid), mentre l'ex Michele Padovano consiglia Lorenzo Lucca.
