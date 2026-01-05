Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, da flop a top: in un anno è la big cresciuta di più”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 5 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 5 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 3-1 rifilato dall'Inter di Cristian Chivu al Bologna di Vincenzo Italiano nel posticipo della 18^ giornata della Serie A 2025-2026. Reti di Piotr Zieliński, Lautaro Martínez e Marcus Thuram per i nerazzurri che, con questo successo, tornano primi in classifica a quota 39 punti.

Quindi, segue il Milan, secondo a quota 38. La squadra rossonera, ha ricordato la 'rosea', è quella cresciuta di più in un anno. Dietro il Diavolo, terzo con 37 punti, il Napoli di Antonio Conte che, con i gol di Leonardo Spinazzola e Amir Rrahmani, passa per 2-0 all'Olimpico contro la Lazio.

Nella giornata di campionato, da segnalare i successi di Torino (3-0 in casa dell'Hellas Verona) e Fiorentina (1-0 interno contro la Cremonese, decisivo Moise Kean con un gol nel recupero). I viola tornano a vedere la zona salvezza. Sotto la testata, invece, si parla di calciomercato. La Juventus e l'Atlético Madrid pensano ad uno scambio tra Jonathan David e Alexander Sørloth, mentre la Roma aspetta, sempre dai 'Colchoneros', Giacomo Raspadori.

