Quindi, segue il Milan, secondo a quota 38. La squadra rossonera, ha ricordato la 'rosea', è quella cresciuta di più in un anno. Dietro il Diavolo, terzo con 37 punti, il Napoli di Antonio Conte che, con i gol di Leonardo Spinazzola e Amir Rrahmani, passa per 2-0 all'Olimpico contro la Lazio.
Nella giornata di campionato, da segnalare i successi di Torino (3-0 in casa dell'Hellas Verona) e Fiorentina (1-0 interno contro la Cremonese, decisivo Moise Kean con un gol nel recupero). I viola tornano a vedere la zona salvezza. Sotto la testata, invece, si parla di calciomercato. La Juventus e l'Atlético Madrid pensano ad uno scambio tra Jonathan David e Alexander Sørloth, mentre la Roma aspetta, sempre dai 'Colchoneros', Giacomo Raspadori.
