Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Lotta Scudetto, Polverosi: “Napoli e Inter dovrebbero preoccuparsi del Milan di Allegri…”

ULTIME MILAN NEWS

Lotta Scudetto, Polverosi: “Napoli e Inter dovrebbero preoccuparsi del Milan di Allegri…”

Polverosi: 'Scudetto? Inter e Napoli, attenzione al Milan di Allegri...'
Il giornalista Alberto Polverosi ha commentato sul 'Corriere dello Sport' di oggi la lotta Scudetto, sottolineando la presenza del Milan di Massimiliano Allegri
Redazione

Il Milan ha cominciato l'anno nuovo nello stesso modo in cui aveva salutato il 2025, vale a dire con una vittoria. Dopo il netto 3-0 rifilato al Verona di Paolo Zanetti, grazie ai gol di Christian Pulisic e Christopher Nkunku, il Diavolo di Massimiliano Allegri ha battuto 1-0 il Cagliari di Fabio Pisacane, grazie al gol di Rafael Leao, tornato titolare e subito decisivo in Serie A. Vincendo la sfida della 'Unipol Domus' di Cagliari i rossoneri hanno mandato un segnale forte al campionato e alle rivali per lo Scudetto, vale a dire Napoli e Inter.

Lotta Scudetto, ecco il commento di Polverosi

—  

In attesa della sfida Inter-Bologna in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, la classifica recita Milan primo a 38 punti, Napoli secondo a 37 e Inter a 36. A proposito di questo tema, si è espresso il giornalista Alberto Polverosi sulle pagine del 'Corriere dello Sport'. Ecco, di seguito, il suo commento.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Rabiot trascina il Milan: qualità in mezzo al campo, presenza costante in zona gol e leadership

"Conte dice che la favorita è l’Inter, Chivu indispettito non gli risponde, ma Napoli e Inter dovrebbero preoccuparsi anche del Milan. Perché sarà anche come dice Allegri, che l’obiettivo è riportarlo in Champions, ma intanto è lì che gode mentre gli altri litigano".

Leggi anche
Ordine analizza il Milan: “Zero gol subiti in nove partite. Quello che colpisce...
Milan, calendario fitto ma favorevole: cinque partite in diciotto giorni per Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA