Polverosi: 'Scudetto? Inter e Napoli, attenzione al Milan di Allegri...'

Il Milan ha cominciato l'anno nuovo nello stesso modo in cui aveva salutato il 2025, vale a dire con una vittoria. Dopo il netto 3-0 rifilato al Verona di Paolo Zanetti, grazie ai gol di Christian Pulisic e Christopher Nkunku, il Diavolo di Massimiliano Allegri ha battuto 1-0 il Cagliari di Fabio Pisacane, grazie al gol di Rafael Leao, tornato titolare e subito decisivo in Serie A. Vincendo la sfida della 'Unipol Domus' di Cagliari i rossoneri hanno mandato un segnale forte al campionato e alle rivali per lo Scudetto, vale a dire Napoli e Inter.