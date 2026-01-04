Polverosi: 'Scudetto? Inter e Napoli, attenzione al Milan di Allegri...'

Il giornalista Alberto Polverosi ha commentato sul 'Corriere dello Sport' di oggi la lotta Scudetto, sottolineando la presenza del Milan di Massimiliano Allegri
Il Milan ha cominciato l'anno nuovo nello stesso modo in cui aveva salutato il 2025, vale a dire con una vittoria. Dopo il netto 3-0 rifilato al Verona di Paolo Zanetti, grazie ai gol di Christian Pulisic e Christopher Nkunku, il Diavolo di Massimiliano Allegri ha battuto 1-0 il Cagliari di Fabio Pisacane, grazie al gol di Rafael Leao, tornato titolare e subito decisivo in Serie A. Vincendo la sfida della 'Unipol Domus' di Cagliari i rossoneri hanno mandato un segnale forte al campionato e alle rivali per lo Scudetto, vale a dire Napoli e Inter.
Lotta Scudetto, ecco il commento di Polverosi
—
In attesa della sfida Inter-Bologna in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, la classifica recita Milan primo a 38 punti, Napoli secondo a 37 e Inter a 36. A proposito di questo tema, si è espresso il giornalista Alberto Polverosi sulle pagine del 'Corriere dello Sport'. Ecco, di seguito, il suo commento.