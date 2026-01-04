Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Ordine analizza il Milan: “Zero gol subiti in nove partite. Quello che colpisce maggiormente …”

ULTIME MILAN NEWS

Ordine analizza il Milan: “Zero gol subiti in nove partite. Quello che colpisce maggiormente …”

Ordine analizza il Milan: 'Zero gol subiti in nove partite. Quello che colpisce maggiormente ...'
Continua l'ottima stagione del Milan in campionato. Il giornalista Franco Ordine parla proprio di cose lo sta colpendo dei rossoneri. L'estratto della sua analisi da 'Il Giornale'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il giornalista Franco Ordine ha analizzato la 'griffe' di Massimiliano Allegri sul Milan di questa stagione analizzando alcuni punti importanti. Ecco le sue parole: "Col viaggio a Cagliari è la sedicesima partita conclusa senza perdere, con zero sconfitte alla casella trasferte".

Nel suo pezzo per 'Il Giornale' si parla anche della difesa rossonera: "Nella circostanza, in assenza di ben due titolarissimi della difesa improvvisata rispetto a quella della passata stagione quali Gabbia e Pavlovic, zero gol subiti come gli capita da nove partite a questa parte".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Rabiot trascina il Milan: qualità in mezzo al campo, presenza costante in zona gol e leadership

Ordine parla anche di un dato molto importante sull'attacco del Milan: "Quello che maggiormente colpisce è anche la media impressionante dei gol rossoneri al primo tiro in porta, come avvenuto puntualmente proprio a Cagliari sulla stoccata di sinistro di Leao reduce da una prova per niente incoraggiante. Si tratta del 12° gol al primo tiro che porta alla media di 2,25 punti a partita", questa l'analisi sui rossoneri di Allegri.

Leggi anche
Milan, calendario fitto ma favorevole: cinque partite in diciotto giorni per Allegri
Il Milan diventa ‘ di Allegri’: i numeri del diavolo sotto al guida del tecnico...

© RIPRODUZIONE RISERVATA