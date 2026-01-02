Pianeta Milan
Cagliari-Milan 0-1 (90′): Leao, un gol da bomber vero | Serie A News

È finita Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco com'è andato il secondo tempo alla 'Unipol Domus' di Cagliari tra i rossoblu di Fabio Pisacane e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo 

È terminata da pochi minuti Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i secondi 45' di gioco tra i rossoblu di Fabio Pisacane e i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Cagliari-Milan 0-1, il racconto del secondo tempo

Dopo che il primo tempo si era concluso 0-0, la ripresa si apre subito (46') con una traversa di Rafael Leao: un bel gesto, però, vanificato da un pallone uscito sulla linea di fondo prima della prosecuzione dell'azione. Il Milan parte con una convinzione diversa: al 48', sul cross dalla sinistra di Alexis Saelemaekers, il colpo di testa di Ruben Loftus-Cheek termina di poco alto.

Il gol del Milan però è nell'aria e arriva al 50'. Luka Modrić scarica su Saelemaekers, che lancia la corsa di Youssouf Fofana in transizione. Il francese scarica sul connazionale Adrien Rabiot che, dalla destra, mette il pallone nel cuore dell'area di rigore rossoblu per Leao. Stop e mancino violento del portoghese che non lascia scampo ad Elia Caprile per il vantaggio rossonero!

Nella ripresa esordio di Füllkrug in rossonero

Davide Bartesaghi, al 58', chiama Caprile ad una bella parata sul suo calcio di punizione, poi Pisacane opera un doppio cambio. Al 61', infatti, fuori Adam Obert e Matteo Prati; dentro Riyad Idrissi e Gennaro Borrelli nelle fila del Cagliari. Pochi minuti più tardi (67'), fuori anche l'infortunato Sebastiano Esposito per far spazio a Gianluca Gaetano. Quindi, doppio cambio anche nel Milan. Al 69' fuori Fofana e Leao per Samuele Ricci e Niclas Füllkrug, quest'ultimo al suo esordio in rossonero.

Il Cagliari reagisce al dominio rossonero con una rovesciata, al 71', di Semih Kılıçsoy che però non ha tanta fortuna. Altri due cambi per il Diavolo al 79': escono Pervis Estupiñán e Loftus-Cheek; entrano Matteo Gabbia e Christian Pulisic. Pisacane esaurisce i cambi all'83', togliendo dal campo Luca Mazzitelli e Kılıçsoy; dentro Nicolò Cavuoti e Leonardo Pavoletti.

All'87', sulla sponda di Füllkrug, Caprile si oppone al sinistro di Pulisic da distanza ravvicinata, poi, al 90', il portiere dei padroni di casa para con enorme bravura il calcio di punizione di Modrić destinato all'angolo in basso alla sua sinistra. L'arbitro Rosario Abisso della Sezione A.I.A. di Palermo concede 4' di recupero, nel corso dei quali non succede nulla. Cagliari-Milan 0-1 al 90': il Diavolo legittima la vittoria in Sardegna con un'ottima ripresa.

