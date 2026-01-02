Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio contro il Cagliari di Fabio Pisacane in occasione della partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 in svolgimento alla 'Unipol Domus'.
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Cagliari-Milan 0-1: Leao sblocca un match complicato! | Serie A News
CAGLIARI-MILAN
Cagliari-Milan 0-1: Leao sblocca un match complicato! | Serie A News
Rafael Leao, in apertura di ripresa, apre le danze in Cagliari-Milan alla 'Unipol Domus': bella azione in ripartenza dei rossoneri!
LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Cagliari-Milan >>>
Al 50', Luka Modrić scarica su Alexis Saelemaekers, che lancia la corsa di Youssouf Fofana in transizione. Il francese scarica sul connazionale Adrien Rabiot che, dalla destra, mette il pallone nel cuore dell'area di rigore rossoblu per Rafael Leao. Stop e mancino violento del portoghese che non lascia scampo ad Elia Caprile per il vantaggio rossonero! Cagliari-Milan 0-1!
© RIPRODUZIONE RISERVATA