Cagliari-Milan 0-0 (45′): rossoneri del tutto sterili in attacco | Serie A News

Il Milan prova ad uscire dalla pressione al 5', con il tentativo - rimpallato - del rientrante Rafael Leao, ma i rossoneri sono in palese difficoltà dinanzi l'impeto e l'irruenza dei padroni di casa. I rossoneri, con una conclusione velleitaria al 17' di Ruben Loftus-Cheek, mettono il naso fuori dalla loro metà campo.
Neanche un tiro in porta del Diavolo in 45' di gioco—
Il match, poi, vive una fase di stanca per una decina di minuti, fino (28') alla duplice, potenziale occasione rossonera con Koni De Winter e Alexis Saelemaekers sugli sviluppi di un corner: entrambe le conclusioni dei due giocatori belgi, però, vengono respinte dal muro eretto dalla difesa sarda.
Il Cagliari si riaffaccia dalle parti di Maignan al 31', con il colpo di testa di Michel Adopo, sul cross dalla sinistra di Adam Obert, ben parato centralmente dal portiere francese. Quindi, al 41', ben imbeccato da Prati in area di rigore rossonera, Luca Mazzitelli va al tiro di sinistro: pallone fuori, nessun problema per Maignan, ben appostato sul primo palo a fare buona guardia.
L'arbitro Rosario Abisso della Sezione A.I.A. di Palermo concede un minuto di recupero, nel corso del quale Juan Rodríguez stende in area Loftus-Cheek: sarebbe calcio di rigore netto, ma l'azione è viziata da un fuorigioco in partenza di Leao. Peccato. Cagliari-Milan 0-0 al 45': ai rossoneri di un Allegri infuriato per i continui errori tecnici della sua squadra servirà maggiore attenzione in fase difensiva e una verve ben differente in attacco se vorranno portare a casa i tre punti.
