Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Cagliari-Milan 0-0 (45′): rossoneri del tutto sterili in attacco | Serie A News

CAGLIARI-MILAN

Cagliari-Milan 0-0 (45′): rossoneri del tutto sterili in attacco | Serie A News

Cagliari-Milan 0-0 (45'): rossoneri del tutto sterili in attacco | Serie A News
È finito il primo tempo di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco alla 'Unipol Domus' tra i rossoblu di Fabio Pisacane e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i rossoblu di Fabio Pisacane e i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Cagliari-Milan 0-0, il racconto del primo tempo

—  

Il Cagliari parte forte e va al tiro dopo 30 secondi con Matteo Prati da fuori area: destro fuori di poco dal palo alla destra di Mike Maignan. Al 2' sono ancora pericolosi i sardi, con Marco Palestra che si invola sulla fascia destra, entra in area di rigore rossonera e conclude in diagonale: tiro impreciso e pallone fuori. Quindi, al 3', ancora Prati al tiro da fuori area: pallone, però, in curva.

LEGGI ANCHE

Il Milan prova ad uscire dalla pressione al 5', con il tentativo - rimpallato - del rientrante Rafael Leao, ma i rossoneri sono in palese difficoltà dinanzi l'impeto e l'irruenza dei padroni di casa. I rossoneri, con una conclusione velleitaria al 17' di Ruben Loftus-Cheek, mettono il naso fuori dalla loro metà campo.

Neanche un tiro in porta del Diavolo in 45' di gioco

—  

Il match, poi, vive una fase di stanca per una decina di minuti, fino (28') alla duplice, potenziale occasione rossonera con Koni De Winter e Alexis Saelemaekers sugli sviluppi di un corner: entrambe le conclusioni dei due giocatori belgi, però, vengono respinte dal muro eretto dalla difesa sarda.

Il Cagliari si riaffaccia dalle parti di Maignan al 31', con il colpo di testa di Michel Adopo, sul cross dalla sinistra di Adam Obert, ben parato centralmente dal portiere francese. Quindi, al 41', ben imbeccato da Prati in area di rigore rossonera, Luca Mazzitelli va al tiro di sinistro: pallone fuori, nessun problema per Maignan, ben appostato sul primo palo a fare buona guardia.

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del secondo tempo di Cagliari-Milan >>>

L'arbitro Rosario Abisso della Sezione A.I.A. di Palermo concede un minuto di recupero, nel corso del quale Juan Rodríguez stende in area Loftus-Cheek: sarebbe calcio di rigore netto, ma l'azione è viziata da un fuorigioco in partenza di Leao. Peccato. Cagliari-Milan 0-0 al 45': ai rossoneri di un Allegri infuriato per i continui errori tecnici della sua squadra servirà maggiore attenzione in fase difensiva e una verve ben differente in attacco se vorranno portare a casa i tre punti.

Leggi anche
Giulini prima di Cagliari-Milan: “Oggi sarà complicata, Allegri concede poco. Seguiamo...
Cagliari-Milan, Giulini nel pre: “Ogni partita è uno scoglio, a maggior ragione oggi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA