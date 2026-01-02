Pianeta Milan
Cagliari-Milan, Giulini nel pre: “Ogni partita è uno scoglio, a maggior ragione oggi”

Tommaso Giulini, dirigente rossoblu, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari
Alessia Scataglini
Tommaso Giulini, dirigente rossoblu, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul puntare sui giovani: "La vittoria di Torino ci ha dato il boost di fine anno che volevamo tutto. Abbiamo tanti giovani, tanti italiani: siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo. Lo abbiamo cercato con questa decisione di promuovere Pisacane. A oggi siamo in media salvezza ma ogni partita è uno scoglio, a maggior ragione oggi conoscendo Allegri

Sul nuovo stadio:  "Abbiamo depositato il piano economico-finanziario, un lavoro mostruoso in questi anni come solo in Italia si è obbligati a fare. Speriamo che adesso la nostra parte sia quasi chiusi e che il Comune ci dia la possibilità di partire nel giro di pochi mesi"

Sul calciomercato del Cagliari: "È più una domanda per il direttore Angelozzi. Oggi ci tenevo a venire per fare gli auguri a tutti voi e a tutti i tifosi. Essendosi fatto male Deiola oggi e ne avrà per un mese: siamo un po' corti a centrocampo e sicuramente il direttore sta lavorando per inserire un nome a centrocampo"

