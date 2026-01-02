Cagliari-Milan, Giulini nel pre: “Ogni partita è uno scoglio, a maggior ragione oggi”

Sul nuovo stadio: "Abbiamo depositato il piano economico-finanziario, un lavoro mostruoso in questi anni come solo in Italia si è obbligati a fare. Speriamo che adesso la nostra parte sia quasi chiusi e che il Comune ci dia la possibilità di partire nel giro di pochi mesi"
Sul calciomercato del Cagliari: "È più una domanda per il direttore Angelozzi. Oggi ci tenevo a venire per fare gli auguri a tutti voi e a tutti i tifosi. Essendosi fatto male Deiola oggi e ne avrà per un mese: siamo un po' corti a centrocampo e sicuramente il direttore sta lavorando per inserire un nome a centrocampo"
