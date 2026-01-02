"Mi sento bene, ho lavorato tanto con il mister e lo staff. Loro hanno fatto di tutto per farmi recuperare bene in questo mese, quindi sto bene. Per una squadra è sempre bene vincere la prima partita dell'anno, ma non dimentichiamoci che ci sono tante partite. Oggi è solo la prima: speriamo di iniziare bene e continuare così. Per portare a casa la vittoria dovremo essere bravi su tutto".