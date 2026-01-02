Pianeta Milan
CAGLIARI-MILAN

Milan, Fofana: “A Cagliari la prima di tante partite da vincere. Dovremo essere bravi su tutto”

Milan, Fofana: 'A Cagliari la prima di tante partite da vincere. Dovremo essere bravi su tutto'
Youssouf Fofana, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari
Youssouf Fofana, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

"Mi sento bene, ho lavorato tanto con il mister e lo staff. Loro hanno fatto di tutto per farmi recuperare bene in questo mese, quindi sto bene. Per una squadra è sempre bene vincere la prima partita dell'anno, ma non dimentichiamoci che ci sono tante partite. Oggi è solo la prima: speriamo di iniziare bene e continuare così. Per portare a casa la vittoria dovremo essere bravi su tutto".

