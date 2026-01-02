Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Tare prima di Cagliari-Milan: “Nkunku mai in discussione. Ecco cosa può darci Füllkrug”

CAGLIARI-MILAN

Tare prima di Cagliari-Milan: “Nkunku mai in discussione. Ecco cosa può darci Füllkrug”

Tare prima di Cagliari-Milan: 'Nkunku mai in discussione. Ecco cosa può darci Füllkrug'
Igli Tare, direttore sportivo rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari
Daniele Triolo Redattore 

Igli Tare, direttore sportivo rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Cagliari-Milan, così Tare nel pre-partita di 'DAZN'

—  

Christopher Nkunku può andare al Fenerbahçe? “Lui non è mai stato messo in discussione da parte nostra, sta completando un suo inserimento dovuto da diverse situazioni: vuoi la preparazione non fatta, l’infortunio che ha avuto nel mese di settembre che ha rallentato un po’ il suo percorso. Nell’ultimo mese ci sono stati dei segnali, si è inserito bene, è benvoluto anche dalla squadra. I due gol fatti gli danno fiducia. Peccato per questo infortunio, siamo fiduciosi e non l’abbiamo mai messo in discussione”.

LEGGI ANCHE

Su Niclas Füllkrug: “È un giocatore che porta tanta esperienza e tanta fisicità dentro l’area. Ha quelle caratteristiche, ci ha sorpreso un po’ tutti, in questa settimana ha fatto vedere tanto entusiasmo ma soprattutto anche una presenza fisica abbastanza buona. In questo momento ha sui 30-40 minuti, oggi potrebbe arrivare il suo debutto col Milan. Abbiamo pensato di portarlo un po’ in anticipo in accordo col West Ham per avere la possibilità di inserirlo con la squadra e fare oggi il primo colpo nel mercato di gennaio”.

C’è bisogno anche di un difensore? “Noi siamo molto contenti con la squadra, soprattutto con la difesa. Tutti i ragazzi hanno fatto un buon campionato. Ovviamente siamo molto vigili sul mercato e se vedremo ci sarà qualche opportunità che migliorerà la situazione saremo presenti, vogliamo cercare di dare tutte le possibilità per realizzare i nostri obiettivi”.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Cagliari-Milan in diretta tv o streaming >>>

Scommessa o giocatore con esperienza? “Basta che sia un buon giocatore”.

Leggi anche
Cagliari-Milan, Giulini nel pre: “Ogni partita è uno scoglio, a maggior ragione oggi”
Milan, Fofana: “A Cagliari la prima di tante partite da vincere. Dovremo essere bravi su...

© RIPRODUZIONE RISERVATA