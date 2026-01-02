Giulini pre Cagliari-Milan: 'Sono una squadra quadrata. Su Allegri...'

Sulla partita di oggi: "La partita di oggi sarà complicatissima, contro una squadra quadrata e contro un allenatore che noi conosciamo bene, che non concede nulla. Proveremo a far vedere un buon calcio, come già successo quest'anno
Su Kilicsoy: "Non abbiamo ancora parlato col Besiktas. Lo seguivamo da un paio d'anni. Dopo un'annata meno buona, c'è stata l'opportunità di prenderlo e grazie, anche, al suo procuratore siamo riusciti a trovare un accordo. L'idea del Cagliari gli è piaciuta immediatamente. Non era facile col Besiktas perché ha voluto provare a tenere la proprietà completa del giocatore, ma per fortuna alla fine abbiamo ottenuto un diritto di riscatto".
Sul mercato: "La nostra priorità è un centrocampista. Ci sono almeno tre giocatori che il nostro ds sta seguendo, tra cui Nicolussi Caviglia".
