Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Giulini prima di Cagliari-Milan: “Oggi sarà complicata, Allegri concede poco. Seguiamo Nicolussi Caviglia”

CAGLIARI-MILAN

Giulini prima di Cagliari-Milan: “Oggi sarà complicata, Allegri concede poco. Seguiamo Nicolussi Caviglia”

Giulini pre Cagliari-Milan: 'Sono una squadra quadrata. Su Allegri...'
Tommaso Giulini, Presidente rossoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari
Redazione

Tommaso Giulini, Presidente rossoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul progetto fondato sui giovani: "La vittoria di Torino ci ha dato un bel boost. Dobbiamo rimanere coerenti con quello che abbiamo deciso questa estate, indipendentemente dai risultati in campo. Sarà complicato fino alle ultime partite, con una squadra giovane può essere più complicato andare a lottare nelle ultime giornate".

LEGGI ANCHE

Sulla partita di oggi: "La partita di oggi sarà complicatissima, contro una squadra quadrata e contro un allenatore che noi conosciamo bene, che non concede nulla. Proveremo a far vedere un buon calcio, come già successo quest'anno

Su Kilicsoy: "Non abbiamo ancora parlato col Besiktas. Lo seguivamo da un paio d'anni. Dopo un'annata meno buona, c'è stata l'opportunità di prenderlo e grazie, anche, al suo procuratore siamo riusciti a trovare un accordo. L'idea del Cagliari gli è piaciuta immediatamente. Non era facile col Besiktas perché ha voluto provare a tenere la proprietà completa del giocatore, ma per fortuna alla fine abbiamo ottenuto un diritto di riscatto".

LEGGI ANCHEEcco come e dove vedere Cagliari-Milan in diretta tv o streaming >>>

Sul mercato: "La nostra priorità è un centrocampista. Ci sono almeno tre giocatori che il nostro ds sta seguendo, tra cui Nicolussi Caviglia".

Leggi anche
Cagliari-Milan, Giulini nel pre: “Ogni partita è uno scoglio, a maggior ragione oggi”
Tare prima di Cagliari-Milan: “Nkunku mai in discussione. Ecco cosa può darci Füllkrug”

© RIPRODUZIONE RISERVATA