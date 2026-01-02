Pianeta Milan
CAGLIARI-MILAN

Risultati Serie A, Cagliari-Milan 0-1: tabellino e marcatori | News

Tabellino AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia 2022-2023
Il tabellino completo di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi alla 'Unipol Domus' di Cagliari tra i rossoblu di Fabio Pisacane e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Cagliari-Milan 0-1, il tabellino

Il Milan di Massimiliano Allegri vince, 1-0, in trasferta, alla 'Unipol Domus' contro il Cagliari di Fabio Pisacane e torna, almeno momentaneamente, in vetta alla classifica di Serie A superando l'Inter, impegnata domenica sera in casa contro il Bologna. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui, però, i sardi erano partiti meglio, il Milan legittima il successo con un'ottima ripresa. Gol in apertura (50') di Rafael Leao, poi occasioni per il raddoppio fallite da Davide Bartesaghi, Christian Pulisic e Luka Modrić. Tre punti di platino per il Diavolo su un campo storicamente ostico. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Cagliari-Milan 0-1 della 'Unipol Domus'.

CAGLIARI-MILAN 0-1

Marcatori: 50' R. Leao

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodríguez, Luperto; Palestra, Adopo, Prati (61' Borrelli), Mazzitelli (83' Cavuoti), Obert (61' Idrissi); Se. Esposito (67' Gaetano), Kılıçsoy (83' Pavoletti). A disposizione: Ciocci, Radunović, Di Pardo, Mina, Pintus, Liteta, Deiola, Rog, Luvumbo, Trepy. Allenatore: Pisacane.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana (69' Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñán (79' Gabbia); Loftus-Cheek (79' Pulisic); R. Leão (69' Füllkrug). A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Pavlović, Athekame, Jashari, Castiello. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Ammoniti: 83' Idrissi (C), 91' Palestra (C) e Saelemaekers (M)

Espulsi: nessuno.

Note: nessuna.

