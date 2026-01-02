Risultati Serie A, Cagliari-Milan 0-1: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi alla 'Unipol Domus' di Cagliari tra i rossoblu di Fabio Pisacane e i rossoneri di Massimiliano Allegri

Cagliari-Milan 0-1, il tabellino

Il Milan di Massimiliano Allegri vince, 1-0, in trasferta, alla 'Unipol Domus' contro il Cagliari di Fabio Pisacane e torna, almeno momentaneamente, in vetta alla classifica di Serie A superando l'Inter, impegnata domenica sera in casa contro il Bologna. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui, però, i sardi erano partiti meglio, il Milan legittima il successo con un'ottima ripresa. Gol in apertura (50') di Rafael Leao, poi occasioni per il raddoppio fallite da Davide Bartesaghi, Christian Pulisic e Luka Modrić. Tre punti di platino per il Diavolo su un campo storicamente ostico. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Cagliari-Milan 0-1 della 'Unipol Domus'.