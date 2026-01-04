In oltre, c'è un dato molto interessante. Il Cagliari è stato 'ferito' al primo tiro nello specchio della porta da Leao: è la 12esima volta che accade in campionato. Il Milan infatti, non ha mai auto bisogno di più di 3 conclusioni nello specchio della Port aper sbloccare la partita in favore.
A due gare dalla fine del girone di andata, i rossoneri di Allegri hanno ottenuto ben nove clean sheet, cosa che non accadeva dal lontano 2011-2012, proprio quando in panchina c'era ancora Max Allegri. Il diavolo, imbattuto dalla partita contro la Cremonese ad inizio campionato, continua ad assomigliare sempre di più al suo allenatore e, ad oggi, il Milan è in piena corsa per il miglior attacco e la miglior difesa del campionato.
