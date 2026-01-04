Pianeta Milan
Il Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri, cresce di giorno in giorno: vittorie di 'corto muso' e tanto altro, i numeri...
« Il corto muso non si allena». Allegri questo mantra lo ripete da svariati anni, ma il Milan intanto continua a crescere, e prende sempre di più le sembianze del suo allenare. 'Basta solamente essere precisi', spiegò il tecnico livornese dopo la vittoria contro il Cagliari in campionato. Dietro quella frase, però, c'è una squadra che, giornata dopo giornata, sembra essere figlia del suo allenatore.

Milan, la trasformazione sotto Allegri

Dopo un avvio di stagione molto più organizzato e convincente rispetto agli anni passati in bianconero, il Milan ormai punta a vincere nella maniera più semplice e veloce possibile, s Enza troppi fronzoli: 'di corto muso'. La vittoria contro il Cagliari, infatti, come riferito da Tuttosport, è l'ottava arrivata per 1-0. Prima del Cagliari, il Milan ha vinto con Bologna, Roma, Inter e Lazio, tutti big match.

In oltre, c'è un dato molto interessante. Il Cagliari è stato 'ferito' al primo tiro nello specchio della porta da Leao: è la 12esima volta che accade in campionato. Il Milan infatti, non ha mai auto bisogno di più di 3 conclusioni nello specchio della Port aper sbloccare la partita in favore.

A due gare dalla fine del girone di andata, i rossoneri di Allegri hanno ottenuto ben nove clean sheet, cosa che non accadeva dal lontano 2011-2012, proprio quando in panchina c'era ancora Max Allegri. Il diavolo, imbattuto dalla partita contro la Cremonese ad inizio campionato, continua ad assomigliare sempre di più al suo allenatore e, ad oggi, il Milan è in piena corsa per il miglior attacco e la miglior difesa del campionato.

 

