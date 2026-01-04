Milan, la trasformazione sotto Allegri

Dopo un avvio di stagione molto più organizzato e convincente rispetto agli anni passati in bianconero, il Milan ormai punta a vincere nella maniera più semplice e veloce possibile, s Enza troppi fronzoli: 'di corto muso'. La vittoria contro il Cagliari, infatti, come riferito da Tuttosport, è l'ottava arrivata per 1-0. Prima del Cagliari, il Milan ha vinto con Bologna, Roma, Inter e Lazio, tutti big match.