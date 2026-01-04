«A italiano non andavo bene ma in matematica sì» pronuncia Massimiliano Allegri dopo la vittoria di Cagliari nel ricordare il calendario rossonero. «Giocheremo l’8, poi l’11, il 15 e poi ancora il 18, quindi il 25 e il primo febbraio a Bologna. Quando ci dicono di giocare noi giochiamo, il calendario non possiamo cambiarlo» . Il Milan, nelle prossime settimane, dovrà giocare una serie di match molto ravvicinati, con due a distanza di sole 64 ore dall'altro. Molto poche: la Fifa, infatti, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, ha proposto una pausa minima di 72 ore tra un match e l'altro, ma l'ipotesi rimane ancora in discussione.

Milan, che calendario!

Il regolamento in vigore della Lega Serie A però, cita che «In caso di gara fissata di giovedì, la Società Sportiva può disputare la partita precedente non oltre il lunedì e quella successiva non prima delle ore 15 di domenica». Proprio quello che succederà al Milan: giovedì sera a San Siro arriverà il Genoa, mentre nel pomeriggio di domenica i rossoneri scenderanno a Firenze. Il calendario, però, sembra sorridere ad Allegri: i rossoneri si scontreranno con la quartultima e l'ultima in classifica, mentre il 15 gennaio ci sarà il recupero contro il Como, il 18 si giocherà contro il Lecce e, una settimana dopo ci sarà la trasferta contro la Roma di Gasperini. Cinque partite in diciotto giorni.