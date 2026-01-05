La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 5 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 5 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di una corsa a tre per lo Scudetto tra Inter (39 punti), Milan (38) e Napoli (37). I nerazzurri sono tornati in testa alla classifica di Serie A, superando di nuovo i rossoneri, grazie al 3-1 rifilato al Bologna ieri sera a 'San Siro'. I partenopei, invece, restano in scia con il 2-0 netto dello stadio 'Olimpico' contro la Lazio.