Reti di Piotr Zieliński, Lautaro Martínez e Marcus Thuram per i nerazzurri; a segno invece Leonardo Spinazzola e Amir Rrahmani per gli azzurri. Sul Milan, invece, da evidenziare una singolare statistica: la squadra di Massimiliano Allegri ha segnato 11 gol in questo campionato al primo tiro in porta della partita.