Condò ha poi proseguito così. "Dal punto di vista dei direttori sportivi questo è un campionato contraddittorio, se Luka Modrić, Adrien Rabiot, Rasmus Højlund e Manuel Akanji hanno aggiunto tanto, i flop di Jonathan David, Loïs Openda, Evan Ferguson e Christopher Nkunku pesano sulla reputazione dei nostri mercanti. Nella giornata numero 18 hanno segnato soltanto due «nuovi» (e non certo della Serie A): Lorenzo Colombo per il Genoa e Giovanni Simeone per il Torino".