Condò ha poi proseguito così. "Dal punto di vista dei direttori sportivi questo è un campionato contraddittorio, se Luka Modrić, Adrien Rabiot, Rasmus Højlund e Manuel Akanji hanno aggiunto tanto, i flop di Jonathan David, Loïs Openda, Evan Ferguson e Christopher Nkunku pesano sulla reputazione dei nostri mercanti. Nella giornata numero 18 hanno segnato soltanto due «nuovi» (e non certo della Serie A): Lorenzo Colombo per il Genoa e Giovanni Simeone per il Torino".
"Questo ci dice qualcosa a proposito delle difficoltà di inserimento spesso citate dagli allenatori, che peraltro non possono stroncare i loro uomini e dunque a volte hanno il naso lungo; ma anche di un reclutamento spesso deficitario, perché se è vero che a fine agosto gonfiavamo il petto per un mercato finanziariamente secondo soltanto alla Premier League, beh, vuol dire che sono stati buttati un sacco di soldi", la chiosa di Condò sul tema del mercato.
