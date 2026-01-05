Pianeta Milan
Milan, offerta bassa dal Fenerbahçe per Nkunku: la richiesta minima e l'idea del francese
È possibile un trasferimento di Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, dal Milan al Fenerbahçe in questa finestra invernale di calciomercato? Ecco le ultime news sul tema da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Christopher Nkunku, classe 1997, attaccante del Milan che potrebbe trasferirsi, in questa finestra di calciomercato, al Fenerbahçe, che è in pressing su di lui da giorni dietro indicazione dell'allenatore Domenico Tedesco, che lo ha già avuto alle sue dipendenze nelle fila del RB Lipsia qualche anno fa.

Calciomercato Milan, le ultime su Nkunku

Per la 'rosea', però, da İstanbul non sono ancora arrivati ad offrire la cifra permetterebbe al Milan di non iscrivere a bilancio una minusvalenza. Di quanto si parla? Almeno 33 milioni di euro, visto che il cartellino dell'ex Chelsea è costato al club di Via Aldo Rossi 37 milioni di euro più bonus appena qualche mese fa. Lo stesso Nkunku, poi, non sembra essere molto convinto di lasciare Milano a stagione in corso.

Prima di fermarsi per un problema alla caviglia e saltare, quindi, la trasferta di Cagliari, aveva realizzato una doppietta a 'San Siro' nel 3-0 contro l'Hellas Verona, interrompendo un digiuno di reti di oltre tre mesi. Vuole giocarsi le sue chance al Milan in vista dei prossimi Mondiali.

