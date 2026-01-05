'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Christopher Nkunku, classe 1997, attaccante del Milan che potrebbe trasferirsi, in questa finestra di calciomercato, al Fenerbahçe, che è in pressing su di lui da giorni dietro indicazione dell'allenatore Domenico Tedesco, che lo ha già avuto alle sue dipendenze nelle fila del RB Lipsia qualche anno fa.