Calciomercato Milan, Pedullà: 'Lazio farà un tentativo per Loftus-Cheek...'

Sulle voci che riguardano il futuro di Loftus-Cheek: "Attenzione alla situazione Loftus-Cheek, è il primo nella lista di Sarri per il centrocampo della Lazio. I biancocelesti faranno un tentativo, Allegri lo ritiene importante nel suo scacchiere. Il Milan è una società che ascolta le offerte. Per Sarri è il primo della lista, vedremo gli sviluppi che ci saranno più avanti perché questa è una situazione da seguire anche alla luce di quello che farà il Milan che cerca un difensore".