Calciomercato Milan, Pedullà: 'Lazio farà un tentativo per Loftus-Cheek...'

Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube da Alfredo Pedullà, il giornalista esperto di calciomercato ha voluto aggiornare sulla situazione legata alla possibile cessione di Loftus-Cheek. Negli ultimi giorni, il centrocampista ex Chelsea sembra aver aperto alla destinazione Lazio, dove, peraltro, incontrerebbe di nuovo Maurizio Sarri, l'allenatore con cui l'inglese ha disputato la miglior stagione della carriera. Ecco, di seguito, le parole di Alfredo Pedullà sulle voci Loftus-Cheek alla Lazio.
Calciomercato Milan, Pedullà: "Loftus-Cheek primo nome per Sarri. Ecco cosa farà la Lazio…"
L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, ha parlato della situazione di Loftus-Cheek, centrocampista del Milan nella lista della Lazio per gennaio. Ecco le sue parole
Sulle voci che riguardano il futuro di Loftus-Cheek: "Attenzione alla situazione Loftus-Cheek, è il primo nella lista di Sarri per il centrocampo della Lazio. I biancocelesti faranno un tentativo, Allegri lo ritiene importante nel suo scacchiere. Il Milan è una società che ascolta le offerte. Per Sarri è il primo della lista, vedremo gli sviluppi che ci saranno più avanti perché questa è una situazione da seguire anche alla luce di quello che farà il Milan che cerca un difensore".
