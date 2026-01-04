Udinese, chiuso Arizala per 3 milioni: in arrivo domani in Italia

L'Udinese ha chiuso per Juan David Arizala dall'Independiente de Medellin. Secondo l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, domani sarà in Italia per le visite mediche
Come noto, Juan David Arizala non sarà un giocatore del Milan. Dopo che il Diavolo aveva praticamente chiuso il suo arrivo, ci sono stati problemi con il percorso da far seguire al ragazzo, considerato non ancora pronto per la prima squadra e per la Serie A. L'idea iniziale del club di Via Aldo Rossi era di girare il terzino colombiano al Tolosa, squadra che condivide la stessa proprietà rossonera (RedBird) e di fargli assaporare il calcio europeo in Francia, in Ligue 1.
Calciomercato, Arizala atteso domani in Italia
Dopo che il Milan ha appreso che, per questioni di liste, il club francese non poteva accogliere Arizala, la trattativa ha subito una brusca frenata, con il sorpasso dell'Udinese che in poco ha chiuso per il suo arrivo. Prima dell'inserimento del club bianconero, la dirigenza rossonera voleva farlo giocare nel Milan Futuro ma questo tipo di percorso non era quello che immaginava Arizala. Così, il colombiano ha accettato la proposta dell'Udinese con un posto in prima squadra.