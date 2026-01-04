Udinese, chiuso Arizala per 3 milioni: in arrivo domani in Italia

L'Udinese ha chiuso per Juan David Arizala dall'Independiente de Medellin. Secondo l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, domani sarà in Italia per le visite mediche

Come noto, Juan David Arizala non sarà un giocatore del Milan. Dopo che il Diavolo aveva praticamente chiuso il suo arrivo, ci sono stati problemi con il percorso da far seguire al ragazzo, considerato non ancora pronto per la prima squadra e per la Serie A. L'idea iniziale del club di Via Aldo Rossi era di girare il terzino colombiano al Tolosa, squadra che condivide la stessa proprietà rossonera (RedBird) e di fargli assaporare il calcio europeo in Francia, in Ligue 1.