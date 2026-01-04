"Nkunku, non c'è stato e non è in programma un incontro tra Tare e i dirigenti del Fenerbahce. Mi hanno ribadito che il francese vorrebbe restare al Milan". Il giornalista Carlo Pellegatti, nel suo ultimo video su 'YouTube', parla del calciomercato del Milan. Qui le ultime su Nkunku: "Se il club turco dovesse arrivare a 35 milioni, cosa che non penso farà, potrebbero essere in risalita le quotazioni per un prestito di Zirkzee a fine calciomercato".
Loftus-Cheek: "Non ci sono intenzioni di vendere Loftus-Cheek alla Lazio". E infine il possibile rinnovo di Maignan: "Su Maignan qualcosa è cambiato, il Milan potrebbe arrivare con i bonus a 7 milioni a stagione. Maignan ci sta pensando, quello che è importante è che abbia incontrato i dirigenti del Milan. Il lavoro di Tare sta convincendo Maignan a restare. Le possibilità aumentano".
Queste le notizie del tifoso rossonero. Vedremo quali saranno i piani del Diavolo in questa sessione di calciomercato.
