Milan, il Diavolo riposa oggi dopo la vittoria contro il Cagliari. Domani si torna in campo per preparare la sfida contro il Genoa. Oggi giornata con tantissime notizie sui possibili movimenti di calciomercato intorno ai rossoneri. Carlo Pellegatti lancia la bomba sul possibile futuro di Theo Hernandez. Rumors continui su Kim e Nkunku. Altro difensore nel mirino del Diavolo per gennaio. Mentre si vuole blindare Bartesaghi. Ecco le notizie principali del mercato rossonero del 4 gennaio 2026.
Milan, bomba sul futuro di Theo Hernandez. Novità su Nkunku e Kim, mentre spunta un altro possibile obiettivo per la difesa rossonera. Le top news di Pianeta Milan del 4 gennaio 2026
