Calciomercato Milan, il piano per arrivare a Gila. Le ultime su Maignan

Archiviato il primo successo del Milan in questo 2026, è tempo di concentrarci sul calciomercato, che offre diversi spunti e temi interessanti. Come noto, il club di Via Aldo Rossi, dopo Niclas Fullkrug, è alla ricerca di un difensore per completare la retroguardia difensiva di Massimiliano Allegri. Negli ultimi giorni sono stati fatti tanti nomi per questo ruolo. Tra questi troviamo: Kim Min-Jae del Bayern Monaco (anticipato su Pianeta Milan), Sergio Ramos, ma anche Mario Gila della Lazio, considerato il preferito sia dal tecnico toscano che dal direttore sportivo rossonero Igli Tare. Sul difensore spagnolo esiste un intreccio di mercato che riguarda la possibile cessione in Turchia di Christopher Nkunku, l'interesse del club biancoceleste per Ruben Loftus-Cheek (primo nella lista di Maurizio Sarri per il centrocampo) e l'idea di Joshua Zirkzee in prestito dal Manchester United. Quest'ultimo arriverebbe solo in caso di uscita di Nkunku. Di tutto questo e di tanto altro, come le ultime sul rinnovo di Mike Maignan, ne abbiamo parlato in questo video.