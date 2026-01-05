Milan, De Grandis: 'Struttura solida tipica di Allegri. Sullo Scudetto...'

Inter-Bologna ha concluso la 18^ giornata di Serie A. In alto rimane tutto invariato tra Inter, Milan e Napoli. Tutte e tre hanno vinto, dunque le distanze rimangono le stesse. Nel weekend questo gruppo ha potuto staccare Roma e Juventus, inseguitrici che sembrano ormai troppo lontane dalla vetta, soprattutto dopo i passi falsi contro Atalanta e Lecce.