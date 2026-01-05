Milan, De Grandis: 'Struttura solida tipica di Allegri. Sullo Scudetto...'

Pianeta Milan
De Grandis sul Milan: “Deve migliorare la produzione di occasioni da gol, altrimenti…”

Durante l'ultimo appuntamento con 'Sky Calcio Club', il giornalista Stefano De Grandis ha voluto commentare il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco le sue dichiarazioni alla luce del successo contro il Cagliari
Inter-Bologna ha concluso la 18^ giornata di Serie A. In alto rimane tutto invariato tra Inter, Milan e Napoli. Tutte e tre hanno vinto, dunque le distanze rimangono le stesse. Nel weekend questo gruppo ha potuto staccare Roma e Juventus, inseguitrici che sembrano ormai troppo lontane dalla vetta, soprattutto dopo i passi falsi contro Atalanta e Lecce.

Di questi temi si è parlato nel consueto appuntamento domenicale con 'Sky Calcio Club', condotto da Fabio Caressa. Tra gli ospiti anche Stefano De Grandis, giornalista ed opinionista calcistico che ha commentato il Milan di Massimiliano Allegri. Di seguito, le sue parole sui rossoneri.

"Questa struttura solida del Milan è della tradizione di Massimiliano Allegri che alla Juventus, per anni, ha vinto lo scudetto con una situazione simile: non prendeva mai gol e li faceva. Cosa deve migliorare? Nella produzione di occasioni da gol, se alla lunga ti tieni con numeri così bassi non arrivi allo Scudetto".

