Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Zapelloni dopo Inter-Bologna: “I nerazzurri non sono abituati a essere ammoniti…”

INTERVISTE

Zapelloni dopo Inter-Bologna: “I nerazzurri non sono abituati a essere ammoniti…”

Zapelloni: 'Quelli dell'Inter non sono abituati ai cartellini gialli...'
Il giornalista Umberto Zapelloni ha commentato la direzione dell'arbitro Guida durante Inter-Bologna, lanciando una frecciata ai nerazzurri. Ecco le sue parole a 'Pressing'
Redazione

Come accaduto per la giornata numero 17, anche nell'ultima le tre davanti hanno confermato le loro posizioni. Dopo l'ultima partita del 18^ turno di Serie A, vale a dire Inter-Bologna (terminata 3-1 per i padroni di casa), la classifica di Inter, Milan e Napoli rimane invariata, o meglio, le posizioni non cambiano, perché tutte e tre hanno aggiunto tre punti che le allontana dalle inseguitrici Juventus e Roma. Quest'ultime hanno perso punti contro Lecce e Atalanta e sembrano ormai tagliate fuori dalla lotta Scudetto.

Nel corso di 'Pressing', il programma domenicale di 'SportMediaset', il giornalista Umberto Zapelloni è intervenuto commentando l'arbitraggio di Guida, finito nel mirino per la gestione dei cartellini nei confronti della squadra di Christian Chivu. Ecco, di seguito, le sue parole.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan in prestito: Camarda minuti da titolare. Colombo bomber, mentre Zeroli e Comotto ...

"Quelli dell'Inter non sono abituati a essere ammoniti: sono quelli che fanno più falli di tutti e non vengono mai ammoniti… È così".

Leggi anche
Boniek: “Prima gli arbitri italiani erano i migliori al mondo. Ora sembra quasi non ci...
Milan, Di Stefano svela: “Rabiot ha alzato il ritmo dei centrocampisti, soprattutto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA