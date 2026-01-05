Zapelloni: 'Quelli dell'Inter non sono abituati ai cartellini gialli...'

Come accaduto per la giornata numero 17, anche nell'ultima le tre davanti hanno confermato le loro posizioni. Dopo l'ultima partita del 18^ turno di Serie A, vale a dire Inter-Bologna (terminata 3-1 per i padroni di casa), la classifica di Inter, Milan e Napoli rimane invariata, o meglio, le posizioni non cambiano, perché tutte e tre hanno aggiunto tre punti che le allontana dalle inseguitrici Juventus e Roma. Quest'ultime hanno perso punti contro Lecce e Atalanta e sembrano ormai tagliate fuori dalla lotta Scudetto.