Zapelloni: 'Quelli dell'Inter non sono abituati ai cartellini gialli...'

Il giornalista Umberto Zapelloni ha commentato la direzione dell'arbitro Guida durante Inter-Bologna, lanciando una frecciata ai nerazzurri. Ecco le sue parole a 'Pressing'
Come accaduto per la giornata numero 17, anche nell'ultima le tre davanti hanno confermato le loro posizioni. Dopo l'ultima partita del 18^ turno di Serie A, vale a dire Inter-Bologna (terminata 3-1 per i padroni di casa), la classifica di Inter, Milan e Napoli rimane invariata, o meglio, le posizioni non cambiano, perché tutte e tre hanno aggiunto tre punti che le allontana dalle inseguitrici Juventus e Roma. Quest'ultime hanno perso punti contro Lecce e Atalanta e sembrano ormai tagliate fuori dalla lotta Scudetto.
Nel corso di 'Pressing', il programma domenicale di 'SportMediaset', il giornalista Umberto Zapelloni è intervenuto commentando l'arbitraggio di Guida, finito nel mirino per la gestione dei cartellini nei confronti della squadra di Christian Chivu. Ecco, di seguito, le sue parole.