Milan, Di Stefano racconta: 'Fofana ha alzato il ritmo grazie a Rabiot'

"Mi dicono da dentro Milanello che quando è arrivato Rabiot al Milan è cambiato il ritmo dei centrocampisti. Fofana, che prima era un giocatore magari lento, ha fatto un gran campionato e non è un caso che il Milan, quando non c'è stato Fofana in quelle 4/5 partite abbia perso. Fofana ha cambiato ritmo quando è arrivato Rabiot, perché ti stimola mentalmente la concorrenza. Ti migliora".