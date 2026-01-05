Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Di Stefano svela: “Rabiot ha alzato il ritmo dei centrocampisti, soprattutto Fofana”

INTERVISTE

Milan, Di Stefano svela: “Rabiot ha alzato il ritmo dei centrocampisti, soprattutto Fofana”

Milan, Di Stefano racconta: 'Fofana ha alzato il ritmo grazie a Rabiot'
Abbiamo ascoltato in esclusiva Peppe Di Stefano, inviato a seguito del Milan da anni. Tra i temi, anche un aneddoto da Milanello su Adrien Rabiot e Youssouf Fofana
Redazione

Intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, Peppe Di Stefano, storico inviato di 'Sky Sport' al seguito del Milan, ha affrontato diversi temi legati all'attualità rossonera. Nel corso della chiacchierata si è parlato dell'andamento della stagione, del momento vissuto dalla squadra e delle ambizioni per il prosieguo del campionato. Ampio spazio è stato riservato in particolare al tema Scudetto, ma non solo.

Milan, Di Stefano in esclusiva su Rabiot e Fofana

—  

Il giornalista ha parlato anche dell'importanza di avere concorrenza tra compagni, svelando un aneddoto che riguarda due centrocampisti francesi del Milan. Adrien Rabiot, arrivato la scorsa estate, e Youssouf Fofana, titolarissimo di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan in prestito: Camarda minuti da titolare. Colombo bomber, mentre Zeroli e Comotto ...

"Mi dicono da dentro Milanello che quando è arrivato Rabiot al Milan è cambiato il ritmo dei centrocampisti. Fofana, che prima era un giocatore magari lento, ha fatto un gran campionato e non è un caso che il Milan, quando non c'è stato Fofana in quelle 4/5 partite abbia perso. Fofana ha cambiato ritmo quando è arrivato Rabiot, perché ti stimola mentalmente la concorrenza. Ti migliora".

Leggi anche
Negrisolo: “Un rimpianto ce l’ho: non essere andato al Milan nel ‘77. Liedholm…”
Marchegiani: “Fullkrug può cambiare le cose. Ho il mio pallino sulla punta del Milan”

© RIPRODUZIONE RISERVATA