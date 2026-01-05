Piergiorgio Negrisolo, ex calciatore di Sampdoria, Roma e Verona, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan

Piergiorgio Negrisolo , ex calciatore di Sampdoria, Roma e Verona , è stato il protagonista di una lunga intervista per la 'Gazzetta dello Sport'. L'ex calciatore giallorosso, durante l'intervista, ha toccato vare tematiche legate alla sua carriera calcistica, parlando anche di rimpianti. Negrisolo, infatti, ha rivelato di aver rimpianto il non essere approdato al Milan nel lontano '77. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Negrisolo

"Ho fatto una bella carriera e sono felice. Un rimpianto, però, ce l’ho: non essere andato al Milan nel ‘77. Liedholm mi voleva e io avrei coronato il sogno di una vita. Saltò perché Valcareggi scelse di non vendermi. Avrei giocato con Rivera e nella squadra del mio cuore".