Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Lotta Scudetto, Di Stefano: “Il Milan lo vedo dietro rispetto a Napoli e Inter. Ecco perché…”

INTERVISTE

Lotta Scudetto, Di Stefano: “Il Milan lo vedo dietro rispetto a Napoli e Inter. Ecco perché…”

Scudetto, Di Stefano: 'Inter e Napoli sono davanti al Milan per la rosa...'
Il giornalista e inviato rossonero per 'Sky Sport' Peppe Di Stefano ha parlato, in esclusiva, della lotta Scudetto ai nostri microfoni. Ecco le sue parole
Redazione

Ai nostri microfoni è intervenuto, in esclusiva, Peppe Di Stefano, volto noto di 'Sky Sport' e inviato fisso sul Milan. Nel corso dell'intervista si è parlato di scudetto e prospettive future, con un passaggio specifico sulla lotta Scudetto che sta animando la Serie A 2025/26. Ecco le sue parole sulle pretendenti al titolo finale, vale a dire Napoli, Inter e Milan.

Esclusiva, Peppe di Stefano sulla lotta Scudetto

—  

Te la senti di stilare la classifica finale motivandola? "Vedo come qualità e quantità di rosa sempre le altre due davanti. Non so il Napoli quanto percorso farà in Champions League, gli auguro il meglio, ma non so perché la classifica è complicata. Quello può essere un problema per il campionato: se il Napoli si concentra solo sul campionato è una squadra fortissima. Pensa all'attacco che ha il Napoli e le alternative che ha in attacco. Sta vincendo ed è lì in alto in classifica senza, in questo momento, De Bruyne, non ha avuto Lobotka, non ha avuto Anguissa, non ha avuto Lukaku, cioè... Squadra di primissimo livello".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Bartesaghi sorprende sempre di più: per il Milan è una certezza anche in difesa. Da braccetto ...

Peppe Di Stefano ha poi continuato: "I nerazzurri hanno due squadre e la seconda squadra lotterebbe per la zona Europa League, forse quarto posto. Se prendono Cancelo ancora di più. Squadra forte, strutturata, mi ha sorpreso la capacità di Chivu dialettica e organizzativa. Però perdono delle partite e questo è un neo particolare. Ci sono delle partite che meriterebbe di vincere e perdere. Una volta è un caso, due volte è un caso, tre volte non è un caso. È successo tante volte, quindi secondo me questa è una variabile. Invece il Milan deve tirare al massimo secondo me. Come quando una macchina sul contachilometri ha scritto al massimo 150, deve andare a 150 per lottare. Non ricordo chi l'ha detto a inizio anno, che se in campionato una avrebbe preso il largo il Milan non è una squadra che vince tutte le partite, ma se il campionato sarebbe stato così e rimarrà così, due le vinci e una la pareggi, quattro le vinci e poi ne pareggi una, cioè se il livello sarà 87/88 punti, il Milan ci sarà secondo me fino alla fine".

Leggi anche
Njie, che paragone di Simeone: “Lui è molto forte nell’uno contro uno, è il nostro...
Milan, senti Di Canio: “Fullkrug deve staccare, è uno dominante. Può fare la differenza”

© RIPRODUZIONE RISERVATA