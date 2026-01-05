Scudetto, Di Stefano: 'Inter e Napoli sono davanti al Milan per la rosa...'

Peppe Di Stefano ha poi continuato: "I nerazzurri hanno due squadre e la seconda squadra lotterebbe per la zona Europa League, forse quarto posto. Se prendono Cancelo ancora di più. Squadra forte, strutturata, mi ha sorpreso la capacità di Chivu dialettica e organizzativa. Però perdono delle partite e questo è un neo particolare. Ci sono delle partite che meriterebbe di vincere e perdere. Una volta è un caso, due volte è un caso, tre volte non è un caso. È successo tante volte, quindi secondo me questa è una variabile. Invece il Milan deve tirare al massimo secondo me. Come quando una macchina sul contachilometri ha scritto al massimo 150, deve andare a 150 per lottare. Non ricordo chi l'ha detto a inizio anno, che se in campionato una avrebbe preso il largo il Milan non è una squadra che vince tutte le partite, ma se il campionato sarebbe stato così e rimarrà così, due le vinci e una la pareggi, quattro le vinci e poi ne pareggi una, cioè se il livello sarà 87/88 punti, il Milan ci sarà secondo me fino alla fine".