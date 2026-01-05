Milan, Bartesaghi è diventato un giocatore quasi fondamentale per il Diavolo di Massimiliano Allegri . Il terzino classe 2005 è partito in sordina prima della stagione, restando in prima squadra con la prospettiva di essere il primo cambio di Estupinan per la fascia. L'esterno italiano ha sfruttato al meglio le sue possibilità in stagione e con merito è diventato il super titolare della fascia, battendo la concorrenza dell'ex Brighton. Ci sono voci su un possibile rinnovo e adeguamento per il giovane Bartesaghi , per spegnere sul nascere il pressing della Premier League. Il classe 2005 ha giocato da braccetto contro il Cagliari, dimostrando di poterlo fare tranquillamente.

Vediamo prima le statistiche stagionali di Bartesaghi. 13 partite di cui 11 da titolare in Serie A. 2 gol e 0 assist. 1,69 salvataggi a partita, con 1,62 contrasti a partita. 3,77 ingressi nella parte finale di campo avversario a partita. 1,38 cross precisi di media e 3 duelli vinti di media. Poi passiamo alla sua prestazione contro il Cagliari, dove ha giocato da braccetto di sinistra. 90 minuti in campo, 3 salvataggi, 2 contrasti, 3 palloni recuperati, 13 ingressi nel terzo finale. 85% di passaggi precisi riusciti. 2 cross precisi sui 4 tentati. 4 duelli vinti su 8. Numeri veramente importanti quelli di Bartesaghi in stagione. E' interessante analizzare la sua prestazione contro il Cagliari, visto che ha giocato da braccetto di sinistra. In attacco ci sono pochissimi dubbi sul classe 2005 che è un giocatore in grado di fare la differenza con le sue incursioni. Un po' più di dubbi in fase difensiva, ma contro il Cagliari ha dimostrato di sapere difendere e anche bene quando serve davvero.