Moretto: “Bartesaghi? Il Milan è contentissimo delle prestazioni. Previsti contatti per…”

Nell'ultimo video caricato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del futuro di Davide Bartesaghi al Milan: le sue parole sul rinnovo contrattuale
Davide Bartesaghi, è stata la sorpresa più grande del Milan di questa stagione. Il giovane, con il duro lavoro e la costanza, è riuscito a conquistare il cuore di Massimiliano Allegri, che non ha esitato un minuto a metterlo titolare nella fascia sinistra. Nell'ultimo video caricato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha voluto spendere alcune parole sul futuro di Davide Bartesaghi , parlando del rinnovo di contratto. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, aria di rinnovo per Bartesaghi?

Le parole di Matteo Moretto su Davide Bartesaghi: "Nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, diversi club di Premier League hanno chiesto informazioni e hanno cercato di sondare il prezzo del calciatore, se potesse essere in uscita oppure no. A oggi non ci sono proposte ufficiali. Lo scorso maggio Bartesaghi ha firmato il rinnovo con il Milan fino al 2030, intorno ai 600k a stagione: ti posso dire che il Milan è contentissimo delle prestazioni del ragazzo e che Bartesaghi è contentissimo di tutto quello che sta raccogliendo ora con il club. Sono previsti contatti intorno alla primavera e verso fine stagione per rinnovargli nuovamente il contratto e adeguargli lo stipendio. Il Milan vuole gratificare Bartesaghi per tutto quello che sta facendo"

