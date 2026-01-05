Torino, Simeone esalta Njie: 'Per me è il nostro Leao. Ecco perché...'

Pianeta Milan
Njie, che paragone di Simeone: “Lui è molto forte nell’uno contro uno, è il nostro Leao”

Il Torino batte 3-0 il Verona di Zanetti. In gol Simeone, Casadei e Njie. Nel post-partita, quest'ultimo viene paragonato a Leao dal compagno, autore del primo gol. Ecco il simpatico commento
Dopo il 3-0 subito a 'San Siro' contro il Milan di Massimiliano Allegri, firmato Christian Pulisic e Christopher Nkunku, il Verona di Paolo Zanetti cade ancora. Al 'Bentegodi' il Torino di Marco Baroni torna alla vittoria, la terza nelle ultime quattro, e lo fa con un netto 0-3, proprio come accaduto al Meazza. Per i granata reti di Simeone (ex della partita), Casadei e Njie nei minuti finali. Il risultato è stato in bilico fino alla fine, ma l'ingresso di quest'ultimo ha cambiato la gara. Prima l'assist per il 2-0 e poi il gol personale per il definitivo 3-0, il primo in questa Serie A per il classe 2005.

Simeone, ecco il complicato paragone per Njie

Nel post-partita della gara, l'attaccante del Torino Giovanni Simeone ha parlato del giovane Njie, vicino a lui durante l'intervista ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco le sue parole sul compagno, con annesso paragone 'scomodo'.

"È un bel momento, abbiamo fatto una buona partita anche se potevamo chiuderla un po' prima. Mi spiace per Montipò, è un amico mio e mi conosce. Non sapevo cosa fare, all'inizio ho pensato di dribblarlo, ma poi ho tirato subito e ho fatto bene. Njie per me è il nostro Leao, molto forte, forte nell'uno contro uno: deve essere umile e capire che manca ancora tanto e il suo cammino è ancora lungo".

