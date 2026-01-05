Torino, Simeone esalta Njie: 'Per me è il nostro Leao. Ecco perché...'

Il Torino batte 3-0 il Verona di Zanetti. In gol Simeone, Casadei e Njie. Nel post-partita, quest'ultimo viene paragonato a Leao dal compagno, autore del primo gol. Ecco il simpatico commento
Dopo il 3-0 subito a 'San Siro' contro il Milan di Massimiliano Allegri, firmato Christian Pulisic e Christopher Nkunku, il Verona di Paolo Zanetti cade ancora. Al 'Bentegodi' il Torino di Marco Baroni torna alla vittoria, la terza nelle ultime quattro, e lo fa con un netto 0-3, proprio come accaduto al Meazza. Per i granata reti di Simeone (ex della partita), Casadei e Njie nei minuti finali. Il risultato è stato in bilico fino alla fine, ma l'ingresso di quest'ultimo ha cambiato la gara. Prima l'assist per il 2-0 e poi il gol personale per il definitivo 3-0, il primo in questa Serie A per il classe 2005.
Simeone, ecco il complicato paragone per Njie
Nel post-partita della gara, l'attaccante del Torino Giovanni Simeone ha parlato del giovane Njie, vicino a lui durante l'intervista ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco le sue parole sul compagno, con annesso paragone 'scomodo'.