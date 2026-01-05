Terracciano: 'Milan? Mi ha insegnato tanto a livello umano e tecnico...'

Pianeta Milan
Cremonese, Terracciano: “Il Milan mi ha insegnato a livello umano e tecnico-tattico. Ora non voglio fermarmi”

Le parole ai microfoni di 'DAZN' sul Milan dell'ex difensore rossonero Filippo Terracciano, ora in prestito alla Cremonese di Davide Nicola
Durante l'ultima sessione estiva di calciomercato, il Milan ha definito numerose cessioni in prestito per i giocatori in uscita. Tra queste rientra quella di Filippo Terracciano: il difensore classe 2003 è passato alla Cremonese con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato a 3,5 milioni di euro in caso di salvezza.

Fin dalle prime partite della stagione, l'ex Milan è risultato una pedina fondamentale nello scacchiere di Davide Nicola. Una notevole crescita per il difensore grigiorosso, che nel post-partita di Fiorentina-Cremonese (1-0) ha ringraziato il Milan per essere stata una tappa fondamentale per il suo sviluppo. Ecco, di seguito, le parole ai microfoni di DAZN.

Ecco le parole di Terracciano: "Devo ringraziare tanto la Cremonese per la fiducia che mi ha dato fin da subito. Col mister e lo staff lavoriamo tanto, anche a livello individuale. Al Milan è stata una finestra che mi ha insegnato tantissimo, a livello umano e anche tecnico-tattico. Sono in un percorso di crescita e non ho la minima intenzione di fermarmi. Solo così posso raggiungere i risultati che voglio".

