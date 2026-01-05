Terracciano: 'Milan? Mi ha insegnato tanto a livello umano e tecnico...'

Ecco le parole di Terracciano: "Devo ringraziare tanto la Cremonese per la fiducia che mi ha dato fin da subito. Col mister e lo staff lavoriamo tanto, anche a livello individuale. Al Milan è stata una finestra che mi ha insegnato tantissimo, a livello umano e anche tecnico-tattico. Sono in un percorso di crescita e non ho la minima intenzione di fermarmi. Solo così posso raggiungere i risultati che voglio".