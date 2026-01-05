Scudetto, chi è la favorita? Giaccherini: 'Il Milan perché ha Allegri'

Pianeta Milan
Favorita per lo Scudetto? Giaccherini non ha dubbi: "Il Milan per Allegri, l'allenatore più vincente"

Intervenuto durante 'Vamos' (DAZN) l'ex Juventus Emanuele Giaccherini ha indicato il Milan come la favorita per lo Scudetto. Ecco la sua spiegazione
Redazione

Il trio in testa alla classifica di Serie A formato da Inter, Milan e Napoli non si muove di una virgola. Al termine della 18^ giornata di Serie A, l'ordine è lo stesso del turno precedente. I nerazzurri di Christian Chivu comandando, seguiti a un punto di distanza dai rossoneri di Massimiliano Allegri, pedinati a loro volta dagli azzurri di Antonio Conte.

Durante il consueto appuntamento con 'Vamos', format in onda su 'DAZN', l'ex giocatore della Juventus Emanuele Giaccherini ha parlato del Diavolo, indicandolo come favorito per la vittoria dello Scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole. "Il Milan è la favorita per lo scudetto per Allegri, che è l'allenatore più vincente. Per il fatto che gioca una partita alla settimana e per il fatto che alla fine del campionato sarà la miglior difesa. E quindi vincerà ancora una volta la migliore difesa".

Dopo queste parole, anche Hernanes, ex centrocampista della Lazio ha votato il Milan come favorita alla vittoria finale: "Anche secondo me è il Milan perché ha più giocatori decisivi e perché gioca il calcio più unito alla sua filosofia e perché ha un portiere in grandissima forma"

