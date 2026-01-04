Milan, Scudetto possibile? Di Stefano: 'Tutti i giocatori ci pensano, ma...'

Nonostante si parli di un campionato di livello basso, di un Milan non da Scudetto, i rossoneri sono imbattuti da 16 giornate, ha fatto cinque 1-0 e nove porte inviolate, ha 38 punti dopo 17 partite... Non è che il Milan è da Scudetto in realtà? "Me lo sono chiesto anche io e ieri l'ho chiesto ad Allegri anche. Nel 2010/11, il suo primo anno al Milan che vinse lo Scudetto ed era una squadra costruita e dichiarata per lo Scudetto, alla 18esima giornata, coincidenze del destino, il Milan giocò a inizio gennaio, era il 6, a Cagliari e vinse 1-0: segnò Strasser in quella porta. Aveva un punto in più di oggi. Io stamattina me la sono fatta la domanda. Prima l'ho fatta a lui e poi me la sono fatta da solo. Forse ha ragione lui. Cioè quel Milan lì ti dava la garanzia che sarebbe arrivato in fondo. In fondo vuol dire primo per un punto o per cinque punti, secondo per un punto o cinque punti".