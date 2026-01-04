Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Di Stefano: “Scudetto? Non c’è un giocatore in squadra che non ci pensi, ma c’è un pericolo…”

INTERVISTE

Milan, Di Stefano: “Scudetto? Non c’è un giocatore in squadra che non ci pensi, ma c’è un pericolo…”

Milan, Scudetto possibile? Di Stefano: 'Tutti i giocatori ci pensano, ma...'
Abbiamo sentito in esclusiva Peppe Di Stefano, inviato a seguito del Milan da anni. Tanti i temi affrontati, ecco le sue parole sullo Scudetto
Redazione

Intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport' per il Milan, ha analizzato diversi temi legati al mondo rossonero. Ampio spazio è stato dedicato alla possibilità scudetto in questa stagione, visto il ritmo del campionato e la posizione del Diavolo in classifica. Ecco, di seguito le sue parole.

Le parole in esclusiva di Peppe Di Stefano sulla possibilità Scudetto

Nonostante si parli di un campionato di livello basso, di un Milan non da Scudetto, i rossoneri sono imbattuti da 16 giornate, ha fatto cinque 1-0 e nove porte inviolate, ha 38 punti dopo 17 partite... Non è che il Milan è da Scudetto in realtà? "Me lo sono chiesto anche io e ieri l'ho chiesto ad Allegri anche. Nel 2010/11, il suo primo anno al Milan che vinse lo Scudetto ed era una squadra costruita e dichiarata per lo Scudetto, alla 18esima giornata, coincidenze del destino, il Milan giocò a inizio gennaio, era il 6, a Cagliari e vinse 1-0: segnò Strasser in quella porta. Aveva un punto in più di oggi. Io stamattina me la sono fatta la domanda. Prima l'ho fatta a lui e poi me la sono fatta da solo. Forse ha ragione lui. Cioè quel Milan lì ti dava la garanzia che sarebbe arrivato in fondo. In fondo vuol dire primo per un punto o per cinque punti, secondo per un punto o cinque punti".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Rabiot trascina il Milan: qualità in mezzo al campo, presenza costante in zona gol e leadership

Peppe di Stefano ha poi aggiunto: "Questa squadra tutti si ha un po' la paura, che però forse non è il termine giusto, diciamo che c'è il pericolo, lo dirà solo il tempo se sarà un pericolo o una possibilità, che questo Milan, forse anche per i retaggi della scorsa stagione, possa scivolare. Possa bloccarsi, possa incepparsi. Allora a quel punto chiaramente dovrai rivedere i tuoi obiettivi dallo Scudetto, perché oggi non c'è un giocatore del Milan che non pensa allo Scudetto: come fai a non pensarci se sei in testa alla classifica..."

Leggi anche
Costacurta: “Che Milan è questo? E’ una squadra vincente, bel segno dei rossoneri”
Milan, Di Stefano su Leao punta: “Cosa gli vuoi dire? Segna e fa gol decisivi. Discusso...

© RIPRODUZIONE RISERVATA