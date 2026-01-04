L’ex difensore del Milan, ad oggi attuale opinionista di Sky Sport, Alessandro Billy Costacurta , ha voluto analizzare la vittoria dei rossoneri in trasferta a Cagliari,a arrivata grazia ad un gol di Leao che ha consentito ai rossoneri di riprendersi il primo posto in classifica. Costacurta ha riferito di aver visto un Milan vincente, parlando in particolare del secondo tempo, dove i rossoneri hanno dato sicuramente meglio. Ecco, di seguitele sue parole:

“Che Milan è questo? È un Milan vincente, anche perché faccio fatica a dire altro, penso che però questa squadra ci tenga a essere vincente. Quando uno interrompe questa serie del Cagliari che era in forma senza neanche subire un tiro in porta è un bel segno. Nel secondo tempo il Milan è entrato e ha fatto meglio, senza rischiare granché. Partita solida da parte dei difensori e dei centrocampisti. Bartesaghi? Sono sicuro che possa fare sia il braccetto che l’esterno”.