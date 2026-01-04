L’ex difensore del Milan, ad oggi attuale opinionista di Sky Sport, Alessandro Billy Costacurta, ha voluto analizzare la vittoria dei rossoneri in trasferta a Cagliari,a arrivata grazia ad un gol di Leao che ha consentito ai rossoneri di riprendersi il primo posto in classifica. Costacurta ha riferito di aver visto un Milan vincente, parlando in particolare del secondo tempo, dove i rossoneri hanno dato sicuramente meglio. Ecco, di seguitele sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Costacurta: “Che Milan è questo? E’ una squadra vincente, bel segno dei rossoneri”
INTERVISTE
Costacurta: “Che Milan è questo? E’ una squadra vincente, bel segno dei rossoneri”
L’ex difensore del Milan, ad oggi attuale opinionista di Sky Sport, Alessandro Billy Costacurta, ha voluto analizzare la vittoria dei rossoneri contro il Cagliari in trasferta...
Milan, le parole di Costacurta—
LEGGI ANCHE: Milan, niente Juventus per Theo! Maignan verso il rinnovo di contratto, mentre Nkunku...
“Che Milan è questo? È un Milan vincente, anche perché faccio fatica a dire altro, penso che però questa squadra ci tenga a essere vincente. Quando uno interrompe questa serie del Cagliari che era in forma senza neanche subire un tiro in porta è un bel segno. Nel secondo tempo il Milan è entrato e ha fatto meglio, senza rischiare granché. Partita solida da parte dei difensori e dei centrocampisti. Bartesaghi? Sono sicuro che possa fare sia il braccetto che l’esterno”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA