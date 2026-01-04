Milan, Di Stefano: 'Leao discusso perché il più forte. Ora fa gol decisivi...'

Pianeta Milan
Milan, Di Stefano su Leao punta: “Cosa gli vuoi dire? Segna e fa gol decisivi. Discusso perché è il più forte”

Abbiamo intervistato in esclusiva Peppe Di Stefano, inviato al seguito del Milan per 'Sky Sport'. Tra i tanti temi, anche un pensiero su Rafael Leao, nuova punta del Diavolo di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole
Peppe Di Stefano, storico inviato di 'Sky Sport' al seguito del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai nostri microfoni analizzando diversi argomenti del presente e del futuro rossonero, dallo scudetto alle prospettive di calciomercato. Il giornalista si è concentrato in particolare sulla nuova punta del Diavolo, invenzione targata Massimiliano Allegri. Ovviamente, parliamo di Rafa Leao, tornato titolare col Cagliari e subito decisivo con la rete che ho portato i primi tre punti del 2026. Ecco, di seguito, le sue parole su Rafa Leao, partner d'attacco di Christian Pulisic.

Milan, Peppe Di Stefano in esclusiva su Rafa Leao

"Ora a Rafa Leao cosa gli vuoi dire: ha fatto sette gol in 868 minuti mi sembra. Ha giocato poco, si è infortunato tanto, gioca in un ruolo sicuramente non suo, poi possiamo discutere se diventerà un grande attaccante, ma oggi è adattato, e fa gol. Decisivi: 1-0 con la Lazio, gol da tre punti; 2-1 con la Fiorentina, doppietta da tre punti; 1-0 a Cagliari, gol da tre punti... Perché prima lo accusavamo perché faceva i 4-0, i 3-0... Ora fa i gol anche pesanti e decisivi".

Peppe Di Stefano ha poi aggiunto: "Viene discusso perché è il più forte di tutti. Quando sei il più forte, nel bene o nel male, nel mondo, attrai simpatie e antipatie. La gente pretende tanto da te e quando non fai bene ti attacca. Ma così, è ormai un divertimento dell'epoca moderna. Quindi io non lo discuto mai. Allegri non è un fessacchiotto: quando ce l'ha disponibile lo mette in campo. Fateci caso, quando sta bene gioca sempre, non c'è dubbio".

