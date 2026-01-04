Francelino Matuzalem, ex centrocampista brasiliano di Lazio, Genoa e Bologna, ha rivelato un retroscena di mercato sul Milan: le sue parole...

Francelino Matuzalem, ex centrocampista brasiliano di Lazio, Genoa e Bologna, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' di ieri, alla quale ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato della sua carriera calcistica. L'ex 'professore', soprannominato così per le sue doti di playmaker in mezzo al campo, ha raccontato degli aneddoti legati al calciomercato, svelando alcuni retroscena clamorosi. Matuzalem, infatti, negli ani passati sarebbe stato molto vicino ad approdare al Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: