Matuzalem rivela: “Ho sfiorato Milan e soprattutto Roma anni fa. Ho incontrato…”

Francelino Matuzalem, ex centrocampista brasiliano di Lazio, Genoa e Bologna, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' di ieri, alla quale ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato della sua carriera calcistica. L'ex 'professore', soprannominato così per le sue doti di playmaker in mezzo al campo, ha raccontato degli aneddoti legati al calciomercato, svelando alcuni retroscena clamorosi. Matuzalem, infatti, negli ani passati sarebbe stato molto vicino ad approdare al Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, il retroscena di Matuzalem

Milan, le parole di Matuzalem: "Retroscena di mercato da svelare? Ho sfiorato Milan e soprattutto Roma. Incontrai Spalletti in hotel ai tempi dello Shakhtar. Lì ho avuto l'allenatore migliore: Lucescu".

Un vero e proprio retroscena inedito che, se si fosse realizzato, avrebbe potuto cambiare la sua carriera calcistica. Ricordiamo che, con i biancocelesti il centrocampista brasiliano ha collezionato ben 75 presenze (dal 2008 al 2013) segnando anche due gol.

