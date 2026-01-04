Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Giordano: “Allegri? Mentre gli altri allenatori avranno le coppe, lui studierà le strategie”

INTERVISTE

Giordano: “Allegri? Mentre gli altri allenatori avranno le coppe, lui studierà le strategie”

Giordano: 'Allegri? Mentre gli altri allenatori avranno le coppe, lui studierà le strategie'
Bruno Giordano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport sul Milan di Allegri in ottica scudetto...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

In vista del match tra Lazio e Napoli, il doppio ex Bruno Giordano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L'ex biancoceleste però, ha parlato anche del Milan di Allegri in ottica scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Giordano

—  

"Per me sarà una partita piacevole. Il Napoli resta a mio avviso la favorita per lo scudetto. Sono forti, cosi come l'inter, però Conte per me sta davanti. Ha saputo fronteggiare assenze determinanti, di peso e di spessore, e resiste. La Lazio, invece, dovrà sfruttare gennaio per superare le difficoltà estive".

LEGGI ANCHE

Sul campionato: "Sì ma alla fine non si uscirà dal terzetto: Napoli, Milan e Inter, nella sequenza che le ho dato. Perché i rossoneri? Partiamo dall'allenatore, che ha uno status di vincente e sa dunque come si fa. Poi, non ha le coppe, mentre le altre andranno in giro per l'Europa, lui se ne starà a studiare le strategie".

LEGGI ANCHE: Estupinan, operazione (per ora) fallimentare: valore in picchiata. E c'è una sorpresa

Sarri attende segnali da Lotito... "Ora non ha attaccanti centrali, avendo appena venduto Castellanos e dovendo rinunciare anche a Dia. Ha bisogno di almeno una prima punta e di una di quelle mezze ali che lui porta dentro al campo e nei pressidell'area"

Leggi anche
Milan Primavera, Castiello: “Un’emozione bellissima. Cerco di godermi tutto al...
Milan, Renna: “Partita combattuta, la vittoria va dedicata ad Andrea”

© RIPRODUZIONE RISERVATA