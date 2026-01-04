Il Milan primavera conquista i primi 3 punti del 2026 battendo la Roma per 2-1 grazie alle reti di Plazzotta e di Castiello, che mette a segno un vero e proprio eurogol con una splendida girata. Nel post partita il giovane Castiello ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan Primavera, parla Castiello

Sul gol: "È stata un'emozione bellissima, cercavo questo gol da un po' di partite, soprattuto è una vittoria molto importante per il gruppo che dopo tante partite dove abbiamo buttato tanti punti, finalmente abbiamo portato i 3 punti a casa e questa è l'unica cosa che conta. Questo gol e questa vittoria li dedico a tutte le famiglie delle vittime della strage in Svizzera e al mio compagno di squadra Di Siena sperando che non sia niente di grave."