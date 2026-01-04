"È stata una partita molto combattuta contro una grande squadra, i ragazzi se la sono giocata dal primo minuto come abbiamo fatto in altre circostanze. Siamo riusciti a passare in vantaggio, dopo di che c'è stato un arrembaggio da parte della Roma, i ragazzi hanno reagito bene. Anche dopo il pareggio della Roma che sapevamo poi potevano uscire fuori, siamo riusciti ad essere compatti e alla fine a raggiungere la vittoria con eurogol di Castiello. La vittoria va dedicata ad Andrea che aveva una forma eccellente, il ragazzo stava giocando da due partite consecutive, purtroppo gli è arrivato questo infortunio ci auguriamo che non sia molto grave in primis per lui e poi per recuperarlo. Quindi questa vittoria è per lui. "