Boniek: "Prima gli arbitri italiani erano i migliori al mondo. Ora sembra quasi non ci siano regole…"

Boniek: “Prima gli arbitri italiani erano i migliori al mondo. Ora sembra quasi non ci siano regole…”

Boniek: 'Arbitri italiani? Non sono più i migliori, ora hanno paura...'
Zbigniew Boniek, ospite del programma 'Radio Anch'io Sport' ha voluto parlato della classe arbitrale italiana dopo gli episodi del weekend. Ecco le sue parole
Redazione

L'ex giocatore di Roma e Juventus Zbigniew Boniek era ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1. Tra i tanti argomenti, anche un pensiero sulla classe arbitrale italiana, che nelle ultime settimane sta facendo parecchio discutere. Basti pensare all'episodio di Davis in Udinese-Lazio o il gol annullato a Scamacca in Atalanta-Roma. Ecco, di seguito, le sue parole, sugli arbitri italiani.

Così Boniek sugli arbitri in Serie A

—  

"Se cominciamo a confrontare gli episodi, sembra quasi che non ci siano regole. In Udinese-Lazio, è stato convalidato il gol di Davis dove un giocatore, per puro caso, stoppa un tiro in porta con la mano e poi segna nel giro di 6-7 secondi. Il Var ha convalidato, dicendo che non c'è immediatezza. Ma poi se lo confrontiamo al gol annullato a Scamacca in Atalanta-Roma... in quel caso il guardalinee doveva alzare subito la bandierina. Poi l'azione prosegue e si sviluppa per altri 10-15 secondi".

Boniek ha poi aggiunto: "Ci vuole coraggio ad annullare un gol così. Sul primo gol se non si riesce a trovare niente al Var, è giusto che valga la decisione del campo, non bisogna trovare per forza qualcosa per cambiare la decisione. Un tempo si diceva: gli arbitri italiani sono i migliori al mondo. Ora non lo sono più, anzi hanno più paura di tanti altri di prendere dei costi. Quando vengono chiamati al Var, cambiano decisione al 100%. Così non va bene".

