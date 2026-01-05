Boniek: 'Arbitri italiani? Non sono più i migliori, ora hanno paura...'

L'ex giocatore di Roma e Juventus Zbigniew Boniek era ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1. Tra i tanti argomenti, anche un pensiero sulla classe arbitrale italiana , che nelle ultime settimane sta facendo parecchio discutere. Basti pensare all'episodio di Davis in Udinese-Lazio o il gol annullato a Scamacca in Atalanta-Roma . Ecco, di seguito, le sue parole, sugli arbitri italiani.

Così Boniek sugli arbitri in Serie A

"Se cominciamo a confrontare gli episodi, sembra quasi che non ci siano regole. In Udinese-Lazio, è stato convalidato il gol di Davis dove un giocatore, per puro caso, stoppa un tiro in porta con la mano e poi segna nel giro di 6-7 secondi. Il Var ha convalidato, dicendo che non c'è immediatezza. Ma poi se lo confrontiamo al gol annullato a Scamacca in Atalanta-Roma... in quel caso il guardalinee doveva alzare subito la bandierina. Poi l'azione prosegue e si sviluppa per altri 10-15 secondi".