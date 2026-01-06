Calciomercato Milan, il Diavolo ha cambiato molto anche in estate con alcune cessioni e qualche acquisto. Alcuni colpi in casa rossonera non hanno ancora del tutto pagato. Rabiot e Modric, invece, sono diventati dei perni fondamentali per la squadra di Massimiliano Allegri fin dal primissimo giorno. Altri giocatori meno: cambi importanti, infatti, anche per quanto riguarda la fascia sinistra della squadra rossonera. PROSSIMA SCHEDA>>>