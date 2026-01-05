Milan, Di Stefano: 'Un nuovo difensore aiuterebbe anche Gabbia'

LEGGI ANCHE: Milan in prestito: Camarda minuti da titolare. Colombo bomber, mentre Zeroli e Comotto ...
Peppe Di Stefano ha poi aggiunto: "Sono convinto che anche in vista del futuro che il Milan potrà avere, facendo la Champions League, anche avere un difensore già integrato mesi prima può esserti utile per i prossimi mesi, ma può esserti utile anche per il futuro. Questa è l'idea che mi sono fatto sul difensore: attendere un esubero di una grande squadra e poi magari provare a riscattare il calciatore. Ripeto, è una mia idea: poi magari arriverà il ragazzino di vent'anni. Però sono convinto che sia meglio oggi portare uno che conosca il nostro campionato. Che arriva, lo metti, pronto e non gli tremano le gambe".
