Milan, Di Stefano: 'Un nuovo difensore aiuterebbe anche Gabbia'

Di Stefano in esclusiva sul tema difensore

Ma un difensore che arriva ora al Milan giocherebbe? "Secondo me non sarà più il Milan della prima parte di stagione, dove giocano tre e sempre tre. Anche ieri Pavlovic poteva giocare. Mi è piaciuta l'indennità di Allegri: non ti sei allenato ieri, gioca un altro. Ricordiamo che il Milan avrebbe preso Akanji, che sarebbe stato un grande acquisto tra l'altro. Questo vuol dire che prendere un giocatore serve per alzare il livello dei giocatori e dell'allenamento. Sono convinto che se porti dentro un difensore forte di altissimo livello, anche Gabbia impara, cresce e migliora. Perché è la competizione e questa ti migliora".