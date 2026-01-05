Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Di Stefano analizza: “Giocherebbe un nuovo difensore? La competizione migliora tutti, quindi…”

INTERVISTE

Milan, Di Stefano analizza: “Giocherebbe un nuovo difensore? La competizione migliora tutti, quindi…”

Milan, Di Stefano: 'Un nuovo difensore aiuterebbe anche Gabbia'
Abbiamo intervistato in esclusiva Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport' a seguito del Milan da diversi anni. Tanti i temi affrontati, ecco le sue parole sul tema difensore
Redazione

Intervenuto in esclusiva per la nostra redazione, Peppe Di Stefano, volto di 'Sky Sport' sul mondo Milan, ha fatto il punto su diversi aspetti del momento rossonero. Tra i tanti argomenti, anche un pensiero su un eventuale nuovo difensore in arrivo a gennaio. Troverebbe spazio, visti i tre titolari fissi? Ecco la sua risposta ai nostri microfoni.

Di Stefano in esclusiva sul tema difensore

—  

Ma un difensore che arriva ora al Milan giocherebbe? "Secondo me non sarà più il Milan della prima parte di stagione, dove giocano tre e sempre tre. Anche ieri Pavlovic poteva giocare. Mi è piaciuta l'indennità di Allegri: non ti sei allenato ieri, gioca un altro. Ricordiamo che il Milan avrebbe preso Akanji, che sarebbe stato un grande acquisto tra l'altro. Questo vuol dire che prendere un giocatore serve per alzare il livello dei giocatori e dell'allenamento. Sono convinto che se porti dentro un difensore forte di altissimo livello, anche Gabbia impara, cresce e migliora. Perché è la competizione e questa ti migliora".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan in prestito: Camarda minuti da titolare. Colombo bomber, mentre Zeroli e Comotto ...

Peppe Di Stefano ha poi aggiunto: "Sono convinto che anche in vista del futuro che il Milan potrà avere, facendo la Champions League, anche avere un difensore già integrato mesi prima può esserti utile per i prossimi mesi, ma può esserti utile anche per il futuro. Questa è l'idea che mi sono fatto sul difensore: attendere un esubero di una grande squadra e poi magari provare a riscattare il calciatore. Ripeto, è una mia idea: poi magari arriverà il ragazzino di vent'anni. Però sono convinto che sia meglio oggi portare uno che conosca il nostro campionato. Che arriva, lo metti, pronto e non gli tremano le gambe".

Leggi anche
De Grandis sul Milan: “Deve migliorare la produzione di occasioni da gol,...
Zapelloni dopo Inter-Bologna: “I nerazzurri non sono abituati a essere ammoniti…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA