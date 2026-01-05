Milan, Modric nuovo ruba palloni: i dati raccontano la sua grandezza

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha dedicato un articolo al registra senza età del Milan di Massimiliano Allegri . Ovviamente, parliamo di Luka Modric , arrivato la scorsa estate a parametro zero dopo tanti anni di Real Madrid. Come ricorda il quotidiano, quasi tutti gli scudetti vinti dal Diavolo avevano un punto in comune: la presenza di un regista di classe mondiale capace di dettare i ritmi e gestire il pallone come i grandi campioni. Il Pallone d'Oro croato si aggiunge alla lista formata da Liedholm , Schiaffino , Rivera , Ancelotti , Albertini e Pirlo .

I numeri di Luka Modric in Serie A

Nato come trequartista, diventato stella come mezzala, ora Luka è un mediano dai piedi delicatissimi. Dopo le prime chiacchierate in ritiro, Massimiliano Allegri ha iniziato a cucire il miglior vestito per questa fase finale di carriera del croato. Arretrato per avere più spazio davanti a sé, in modo da sfruttare la sua visione di gioco. L'importanza di Modric per Max è visibile nei numeri. Nonostante la carta d'identità, l'ex Real Madrid ha giocato 17 partite su 17, di cui 14 per tutti e 90 i minuti. Come è normale che sia, ci sono stati dei cali, ma ora Luka sembra essere tornato su buoni livelli. Nelle ultime due con Verona e Cagliari è stato fondamentale in modi diversi: con i gialloblù ha messo lo zampino in due dei tre gol segnati, coi rossoblù invece ha alzato un muro davanti alla difesa che non ha concesso nessun pericolo alla porta difesa da Mike Maignan.