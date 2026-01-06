Milan, Leao resta al centro dei piani presenti e futuri del club. Il Diavolo ha iniziato i contatti per il rinnovo di contratto del portoghese. I dettagli da Calciomercato.com

Rafael Leao sta giocando una buonissima prima parte di stagione con il Milan. Da quando Allegri lo ha schierato da prima punta, il portoghese è diventato molto più cinico sotto porta (qui l'analisi e i numeri) e il club potrebbe pensare di rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno 2028.