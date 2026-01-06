Pianeta Milan
Il Milan vota per il rinnovo di Leao: contatti tra le parti già iniziati. I dettagli

Milan, svolta per il futuro di Leao: contatti iniziati per il rinnovo di contratto
Milan, Leao resta al centro dei piani presenti e futuri del club. Il Diavolo ha iniziato i contatti per il rinnovo di contratto del portoghese. I dettagli da Calciomercato.com
Rafael Leao sta giocando una buonissima prima parte di stagione con il Milan. Da quando Allegri lo ha schierato da prima punta, il portoghese è diventato molto più cinico sotto porta (qui l'analisi e i numeri) e il club potrebbe pensare di rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno 2028.

Milan, si lavora per il rinnovo di Leao

L'indiscrezione la lancia Calciomercato.com, secondo cui ci sarebbero già stati i primi contatti tra il Milan e l'entourage di Leao per il rinnovo di contratto del portoghese. Un'idea che sarebbe riemersa nella testa del Milan. Il giocatore, si legge, avrebbe dato sempre priorità al Diavolo. Quale potrebbe essere il rinnovo? Secondo il sito specializzato si potrebbe parlare di un prolungamento dell’accordo in essere di almeno due anni, arrivando quindi a una nuova scadenza nel 2030/31.

Secondo Calciomercato.com, ad oggi il Milan vorrebbe rinnovare il contratto. Vedremo come andrà questa possibile trattativa, ma è verosimile che il Diavolo dovrà aumentare il tetto stipendio se vorrà tenere Leao in rossonero per più stagioni, visto che Leao è già il più pagato della rosa.

