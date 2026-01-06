Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato anche del calciomercato del Milan e in particolare della situazione legata a Nkunku. Ecco le sue parole su 'YouTube'

Il Milan potrebbe muoversi ancora in questa sessione di calciomercato. Il Diavolo ha chiuso quasi subito il colpo Fullkrug dal West Ham per rinforzare l'attacco dei rossoneri. Oltre alla punta tedesca, il club dovrebbe puntare su un nuovo difensore. Da capire anche quale sarà il destino di Nkunku, visto che sul calciatore francese ci sarebbe il pressing del Fenerbahçe.