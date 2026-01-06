Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Romano: 'Nkunku al Fenerbahce oggi è un discorso fermo'
Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato anche del calciomercato del Milan e in particolare della situazione legata a Nkunku. Ecco le sue parole su 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan potrebbe muoversi ancora in questa sessione di calciomercato. Il Diavolo ha chiuso quasi subito il colpo Fullkrug dal West Ham per rinforzare l'attacco dei rossoneri. Oltre alla punta tedesca, il club dovrebbe puntare su un nuovo difensore. Da capire anche quale sarà il destino di Nkunku, visto che sul calciatore francese ci sarebbe il pressing del Fenerbahçe.

Ecco le ultime novità dal giornalista Fabrizio Romano sul proprio canale 'YouTube': "Quello che ci dice il Fenerbahçe oggi è che Nkunku è un discorso fermo, completamente fermo. Se dovesse poi Nkunku da qui a fine gennaio decidere di andar via, vedremo se il Fenerbahçe cercherà ancora un attaccante, ma oggi resta un discorso in totale standby".

Vedremo quale sarà il destino del calciatore francese, che al momento è al lavoro per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri per Milan-Genoa di questo giovedì. Ricordiamo che Nkunku è arrivato in estate per 35 milioni di euro più bonus dal Chelsea.

